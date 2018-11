UdineIdea dà il là al Natale con la Banda di Sappada

L’associazione UdineIdea anche quest’anno vuole fare il suo omaggio alla città in occasione delle festività natalizie. Venerdì prossimo 23 novembre,in occasione della cerimonia di accensione delle luminarie, ospiterà la Banda di Sappada, la Plodar Plech Musich, che, attraverso le vie del centro di Udine e poi in Piazzetta del Lionello, intonerà brani natalizi e della tradizione sappadina a simbolo di rinascita dalla devastazione ambientale che il maltempo ha provocato il 28 e 29 ottobre scorsi nella località montana.



La banda partirà alle 17.30 da Piazza Duomo e, attraverso un percorso che si snoderà lungo le vie del centro, giungerà alle 18 in Piazzatte del Lionello dove eseguirà un altro brano prima dei saluti ufficiali dei 2 sindaci, e dei Presidenti di Udineidea e di ConfCommercio, che saranno introdotti dalla giornalista Monica Bertarelli. “In sinergia con l’amministrazione locale, che ha scelto un abete di Sappada a rappresentare il Natale nel cuore di Udine, abbiamo voluto sostenere questa iniziativa occupandoci, insieme con ConfCommercio e con la preziosa collaborazione di Saf, della parte musicale della cerimonia” dichiara Marco Bortolin presidente di UdineIdea, l’associazione di cui fanno parte più di 80 attività commerciali e che promuove lo shopping nel centro storico della città.



“Per noi è una grande soddisfazione vedere come l’iniziativa della cerimonia ufficiale di accensione delle luci che abbiamo ideato UdineIdea 3 anni fa abbia preso sempre più piede e ora veda il coinvolgimento di tante importanti realtà istituzionali” aggiunge Bortolin ricordando che lo scorso anno avevano offerto agli ospiti della città l’esibizione del coro Gospel del Friuli Venezia Giulia.