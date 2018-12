Udinese Calcio premia Oro Caffe come partner piu attivo

Si è tenuta presso la stilosa Dacia Arena di Udine la serata dedicata a tutti i partner, a conclusione di un nuovo anno di collaborazioni e progetti.

Udinese Calcio ha premiato l’azienda friulana ORO CAFFÈ come “Best Multi Activity Partner” ovvero come partner più attivo dal punto di vista della attività in sinergia con la squadra di Serie A di Calcio, soprattutto in riferimento alle attività di marketing e comunicazione in co-branding.



Un nuovo successo per la torrefazione friulana, che opera sul territorio da oltre 30 anni e che ha deciso di affiancare e sostenere la squadra Udinese Calcio, come Official Partner, da ormai 10 anni.

Il reparto di marketing e comunicazione di ORO CAFFÈ, composto da Elisa Toppano Responsabile Marketing e Laura Elia Responsabile Comunicazione e PR, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento delle numerose attività svolte durante l’anno in sinergia con l’Udinese.



Tra tutte le operazioni, si ricorda il lancio del concorso “Vinci l’Udinese – Adoro Cafè ti porta in tribuna” creato per il lancio del locale ADRO CAFÈ che si trova presso il Centro Commerciale Centro Studi di Udine, tramite il quale è stato concesso ad una ventina di estratti - tra gli oltre 500 clienti partecipanti - di vincere due biglietti in Tribuna per le partite clou della stagione calcistica di serie A. Inoltre è costante l’attività di omaggio di biglietti in tribuna ai propri clienti, che rappresentano circa oltre 2.000 insegne in tutto il Triveneto, e che solo nell’ultima stagione ha premiato circa 70 diversi locali nella provincia di Udine.



“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento da parte di Udinese Calcio – spiega Elisa Toppano – a suggello di un’annata moto intensa per noi, ricca di nuovi progetti che hanno riscosso un buon successo presso il pubblico del territorio friulano e non solo.”

Un anno d’oro per la torrefazione friulana, che solo un anno fa fu premiata dalla Camera di Commercio di Udine come azienda profondamente radicata nel territorio e da sempre portabandiera del Friuli nel mondo.



“Da sempre per noi l’impegno sul nostro territorio e la valorizzazione delle collaborazioni con imprese friulane rappresenta un elemento imprescindibile della nostra strategia di comunicazione – spiega la Toppano – anche

se non dimentichiamo mai di tenere uno sguardo oltreconfine, che per noi rappresenta la metà del fatturato.

E dove, devo ammettere, troviamo ispirazione per sviluppare nuovi progetti e per creare nuove sinergie nella

nostra terra”.