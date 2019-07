Ultimi giorni per candidarsi al Top of the Pid

Premiare le imprese italiane che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione in chiave Impresa 4.0. È quanto si propone Unioncamere con il Premio 'Top of the PID', rivolto alle aziende che hanno utilizzato i servizi offerti dai Punto Impresa Digitale (PID, appunto) delle Camere di Commercio, attivo anche nella Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Per candidarsi, sono questi gli ultimi giorni: le imprese devono compilare, firmare digitalmente e inviare a premiopid@unioncamere.it la domanda di partecipazione entro mercoledì 31 luglio.

Saranno premiate le singole imprese o i gruppi di imprese che, grazie anche ai servizi erogati dai Punti Impresa Digitale (Voucher Digitali, SELFI4.0 – Self Assessment della maturità digitale, ZOOM 4.0 - Assessment guidato della maturità digitale, Servizi di orientamento e mentoring), hanno avviato o hanno in corso un progetto di innovazione della propria attività imprenditoriale, con l’obiettivo di migliorare la competitività in uno degli ambiti individuati dai Pid camerali, ossia: circular economy (sostenibilità, energia sostenibile, economia circolare, prodotti sostenibili, ecc.); manifattura intelligente e avanzata (macchinari interconnessi, stampa 3D, fabbricazione digitale...); sociale (salute, biotecnologie, cultura, servizi e prodotti a sostegno dello sviluppo di smart cities, sicurezza e inclusione...); servizi, commercio, distribuzione e turismo (soluzioni digitali avanzate per il marketing o customer care, logistica, patrimonio culturale...); nuovi modelli di business 4.0 (ri-progettazione dei processi organizzativi dell’impresa).

Le imprese vincitrici saranno selezionate entro il prossimo 18 ottobre e avranno accesso a diverse opportunità. Tra queste, una consulenza personalizzata sui temi della digitalizzazione d’impresa con i professionisti e i servizi della rete PID, partecipare a un evento realizzato nell’ambito di una fiera nazionale sui temi dell’innovazione, esporvi il proprio progetto innovativo, realizzare un’intervista per i canali social e sul portale dei PID, nonché partecipare alle attività di media relation di “Top of the PID” per diffondere il proprio progetto.

Regolamento e domande di candidatura disponibili su www.puntoimpresadigitale.camcom.it.