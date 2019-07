Un premio per le migliori idee cooperative

Si terranno l'8 luglio alle 20.30, all'interno del ricco calendario del Lunatico Festival nel Parco culturale di San Giovanni a Trieste, le premiazioni delle migliori idee imprenditoriali in forma cooperativa, nate dalla collaborazione fra Legacoop Fvg e l'Università degli Studi di Trieste e frutto del percorso didattico formativo dedicato agli studenti dell’Ateneo giuliano ma anche ai non iscritti.

La serata proseguirà con l'intervista del giornalista Gianpaolo Sarti a Carlo Borzaga, professore ordinario di Politica economica all’Università degli Studi di Trento, presidente di Euricse dal 2008 e curatore del libro 'Cooperative da riscoprire. Dieci tesi controcorrente' edito da Donzelli su cui si incentrerà il dialogo e a cui parteciperanno anche il rettore dell'Ateneo triestino professor Maurizio Fermeglia e il presidente di Legacoop Fvg Livio Nanino.

L’obiettivo di questo saggio, come scrive Borzaga nell'introduzione al volume, non intende né difendere né criticare per partito preso la cooperazione, bensì farla conoscere per quello che è, con i suoi vantaggi e con i suoi limiti, mettendo in discussione i troppi pregiudizi ma anche cercando di individuare e di proporre alcune delle sfide che vanno affrontate per migliorare e potenziare ulteriormente l’azione cooperativa.

Il volume si propone di approfondire il percepito del mondo cooperativo attraverso un'analisi puntuale portata avanti dall’Istituto europeo di ricerca sull’impresa cooperativa e sociale (Euricse) che ha raccolto alcuni dei risultati delle ricerche più rilevanti prodotte in tempi recenti. L’esito è una riflessione che getta nuove basi, meno emotive e più scientifiche, per capire il futuro di un sistema – quello cooperativo – che ha ancora più di una sfida da vincere e che ha tutto il potenziale per interpretare le trasformazioni che segneranno il nostro tempo e quello a venire.