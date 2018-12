Una canzone sui nuovi emigranti

Lo si può dire, la fuga dei giovani è un fenomeno diffuso che colpisce non solo lo Stivale, ma anche la nostra regione. Sono tanti, infatti, quei ragazzi e ragazze che, dopo aver completato il loro ciclo di studi, trovano un’occupazione altrove. Non solo, molti sono coloro che, addirittura, completano la loro fase scolastica direttamente fuori dall’Italia. Come detto, non si può ascrivere il ‘problema’, se tale può essere definito, alla sola regione del Friuli-Venezia Giulia, ma le radici vanno ricercate, in generale, in quello che semplicisticamente si definisce ‘sistema’, ovvero l’insieme di condizioni e dinamiche che portano, spesso, i più giovani a scegliere strade professionalmente diverse dai loro genitori che la loro professione l’hanno trovata qui.



Una realtà che spesso si relega ai discorsi da bar o quando c’è la necessità di parlarne in qualche talk economico che cerca di ritritare ancora una volta cause ed effetti di questa nuova emigrazione. Ma che è tornato, ancora più forte, agli onori della cronaca grazie ad una canzone, geniale e affatto scontata, che proprio per il testo ha vinto la quindicesima edizione del Cantafestival de la Bisiacaria di Monfalcone.



Partorita completamente in dialetto Bisiaco, la canzone ha fatto emozionare non solo i cantanti, due genitori che hanno visto e vedono tutt’ora i propri figli girare il mondo e avventurarsi in altri lidi, ma anche e soprattutto il pubblico. Un modo per potersi interrogare su quanto sta accadendo e, forse, nel proprio piccolo, cercare di arginare quanto accade anche nella piccola Bisiacaria.



“I xe svolai”, “sono volati via”, il titolo lampante e fulminante, portato magistralmente sul palco dal duo “Vaca mastela”, alias Alberto Loro e Stelio Brumat, su testo di Chiara Moimas e musica di Silvia Pierotti. E chissà che dal palco del Teatro di Monfalcone il canto non sia arrivato anche alle terre lontane in cui i loro figli attualmente si trovano.