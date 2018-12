Troppe volte le pseudoscienze usano e abusano il termine "quantistico" per ammantare di scientificità cose che scientifiche non sono assolutamente. È bene fare un po' di chiarezza, e l'occasione sarà data, sabato 15 dicembre, dall'incontro intitolato «Bufale quantiche» organizzato da un gruppo locale di attivisti del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze).



A parlare del tema sarà Enrico Gazzola, fisico e divulgatore, che presenterà un libro pubblicato di recente, «Il mondo quantistico» (C1V Edizioni), in cui viene illustrato che cos'è la meccanica quantistica, ma soprattutto sono indicati i fenomeni con cui essa non ha nulla a che fare, facendo riferimento ai casi in cui essa viene invocata in argomenti quali la vita oltre la morte, la legge dell'attrazione, la telepatia, le guarigioni straordinarie o altri concetti di derivazione sovrannaturale o new age, nel disperato tentativo di dare loro una dignità scientifica.



L'appuntamento è alle 20.30 presso il Casello di Guardia di Porcia (PN) (via Antonio De Pellegrini) ed è il primo di una serie di tre incontri, denominata «CuriosaMente - Una palestra per il cervello», patrocinata dal Comune di Porcia e dal CICAP nazionale. A gennaio si parlerà del mito del nazismo esoterico (il 19, con lo storico Alessandro Salvador) e a febbraio della scienza della meditazione rivisitata in chiave moderna (il 13, con il ricercatore di neurofisiologia Davide Anchisi).