Una scultura in ricordo della Battaglia di Nikolajewka

Domenica 27 gennaio, al Tempio di Cargnacco, in occasione del ricordo del 76° della Battaglia di Nikolajewka, sarà inaugurata e benedetta la scultura in pietra realizzata dall’artista ucraino Ivanchenko Dmytro.

Trattasi di una scultura realizzata con il Grigio Carnico di Paluzza e il Rosso di Verzegnis, in occasione del 12° Simposio Internazionale di Scultura su pietra del Friuli Venezia Giulia, che annualmente si tiene a Reana del Rojale grazie all’impegno e alla dedizione del Circolo il Faro di Vergnacco presieduto dall’alpino Roberto Cossettini.

Dmytro ha realizzato un’opera concepita come omaggio alle vittime della tragica battaglia conclusiva delle Truppe Alpine in Russia nel gennaio 1943 per cui forte è stata la volontà degli organizzatori del Simposio di dare rilevante importanza al sacrificio di tante giovani vite.

Nato nella cittadina di Zaporizhzia, in Ucraina, l’artista, molto conosciuto a livello internazionale, ha voluto denominare il suo lavoro “La scongiurata caduta” sentita espressione di una volontà di rimarginare una ferita profonda, unendo due popoli – Italia e Ucraina – nel ricordo della tragedia.

L’installazione della stele è stata resa possibile dalla donazione del Circolo Il Faro, dalla collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Udine, presieduta da Dante Soravito de Franceschi, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Udine, dall’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e dal parroco del Tempio dedicato alla “Madonna del conforto” di Cargnacco che hanno concesso l’autorizzazione a collocare la scultura.