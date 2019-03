Unitalsi, Peregrinatio Mariae in Friuli

A ridosso della Giornata Nazionale dell'Unitalsi, che si celebrerà il 30 e il 31 marzo, nasce - su iniziativa della stessa Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali e sotto l'egida dell'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato - la Peregrinatio Mariae, sorta di pellegrinaggio della Vergine attraverso le parrocchie friulane, dove la Madonna sarà "fisicamente" portata a contatto delle persone credenti, degli ultimi, delle situazioni di difficoltà.

L’effige mariana, che proprio a Lourdes, l'11 febbraio, ha ricevuto una speciale, particolare benedizione nella grotta di Massabielle, luogo delle apparizioni di Maria a Santa Bernadette, sarà traslata lungo un itinerario che si aprirà lunedì 1 aprile a Campagnola di Gemona del Friuli e che toccherà l'intera arcidiocesi; le tappe successive saranno Osoppo (2 aprile), Venzone (il 3), Gemona (4 aprile), Tarcento (il 5), Pagnacco (il 6), Plaino (il giorno 7), Fagagna (il 9), Martignacco (13-16 aprile), Palmanova (24-26), Sappada (il 30 aprile e il primo maggio); nel mese di maggio le località interessate saranno Amaro (il 2), Manzano (4-5), Lovaria (6), Primulacco (il 9), Colloredo di Prato (l'11), Pasian di Prato (il 12), Sclaunicco (il 13), Lestizza (il 14), Mortegliano (15 maggio), Udine Sant'Osvaldo (il 16), Palmanova (17 e 18).

Dal 19 al 26 maggio la Peregrinatio toccherà la Forania della Bassa friulana. L'esperienza si concluderà solennemente giovedì 30 maggio, alle 20.30, nel duomo a Udine, ultima tappa del percorso: in quella sede l’arcivescovo Mazzocato accoglierà la statua della Madonna con un rosario meditato, che sancirà ufficialmente il termine di questa importante esperienza della chiesa friulana. "Sarà un momento importante - commentano dall'Unitalsi -, di preghiera comune, di condivisione, di una comunione spirituale che ci farà sentire più vicini, meno soli". Chi desiderasse ricevere informazioni più dettagliate può contattare il numero 0432-503918 o inviare una mail all'indirizzo udine@unitalsitriveneta.it.

L'Unitalsi è un'associazione nazionale il cui principale obiettivo è l’organizzazione di pellegrinaggi ai santuari mariani, in primis a quello di Lourdes ma pure a Loreto, Fatima e in Terra Santa. Ogni diocesi d’Italia ha la sua sottosezione; quella di Udine, in particolare, è attiva da parecchi anni. Dall’esperienza dei pellegrinaggi nascono poi tutte le attività e le proposte che vengono svolte sul territorio, a cominciare dalla vicinanza e dall’assistenza di cui i malati e i disabili necessitano una volta rientrati a casa. Da ricordare, in particolare, la “Raccolta dei tappi delle bottiglie di plastica”, attività che negli anni ha permesso di sostenere economicamente numerosi progetti benefici, oltre che di aiutare gli ammalati e i disabili a partecipare ai pellegrinaggi a Lourdes. L’Unitalsi Diocesana è molto radicata sul territorio, con una presenza quasi in ogni parrocchia.