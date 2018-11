Uniti contro la violenza sulla donne

Mercoledì 21 novembre proseguono le iniziative della terza edizione della Settimana contro la violenza sulle donne, realizzata col coordinamento dell’assessorato Pari opportunità del Comune di Pordenone, col sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Uti del Noncello, Carta di Pordenone, Associazione Voce Donna, In prima persona - uomini contro la violenza Cinemazero, Teatro Comunale Giuseppe Verdi, Circolo della stampa di Pordenone, con la partecipazione dei comuni del territorio, enti e associazioni.



Alle 17.00 nella sede del Progetto Giovani di Casarsa della Delizia si volgono i laboratori-incontri-confronti per stimolare i giovani a sviluppare elementi di riflessione autonoma e di analisi dei pregiudizi e stereotipi, motivando i partecipanti a guardare la realtà da un nuovo punto di vista. I laboratori sono condotti da un esperto dell’Associazione “L’istrice” di Udine e Pordenone, con il supporto degli educatori del Progetto Giovani e sono rivolti a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 18 anni.



Alle 20.30 partenza dalla piazza di San Quirino della “Marcia solidale” in compagnia del gruppo di cammino “S. Quirino By Night”: l’evento è realizzato congiuntamente dal Comune di San Quirino e quello di Comune di Cordenons.