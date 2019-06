Università-Imprese, opportunità e agevolazioni

Dopo Udine, sarà presentato per la prima volta a Pordenone il manuale Opportunità e agevolazioni per la collaborazione Università-Imprese. La pubblicazione presenta in modo sistematico tutti i servizi e gli strumenti messi a disposizione dall’Università di Udine per il sistema imprenditoriale e illustra le agevolazioni fiscali e le agevolazioni per l’inserimento lavorativo. Frutto della collaborazione fra il Punto imprese dell’Ateneo friulano, i Servizi alle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia e l’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Udine, il manuale sarà presentato venerdì 14 giugno alle 11 nella sala conferenze di palazzo Montereale Mantica, in Corso Vittorio Emanuele II, a Pordenone.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. È richiesta l’iscrizione online all’indirizzo www.uniud.it/puntoimpresa. Il manuale sarà disponibile sia in copia cartacea che online sul sito dell’Ateneo, con schede aggiornabili.

Il documento rientra nel Progetto Condiviso, avviato tra l’Università di Udine e la Fondazione Friuli, che identifica le iniziative di impegno comune a supporto del territorio.

Venerdì 14 interverranno Marco Sartor, delegato dell’Università di Udine per il Job placement, Alumni e Trasferimento della conoscenza, Gianni Fratte, dei Servizi alle imprese della Direzione regionale centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, e Francesco Zani, dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Udine. Sarà tracciato il quadro della collaborazione fra Università, Regione e imprese e saranno illustrate le agevolazioni fiscali. Dalle 12 alle 13 si svolgerà un momento di networking e approfondimento, con corner informativi e coffee break.

Il Punto Impresa (www.uniud.it/puntoimpresa) dell'Università di Udine rappresenta il punto di primo contatto e informazione tra le esigenze delle imprese e il mondo della ricerca e dell’innovazione dell’Ateneo friulano. I Servizi di consulenza alle imprese della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (http://bit.ly/FVGservizialleIMPRESE) offrono informazioni utili su ricerca di personale, formazione e linee attive di incentivi. L'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili della provincia di Udine (www.odcecud.it) fornisce servizi di consulenza fiscale e contabile. In particolare, il manuale per le imprese è stato elaborato in collaborazione con la Commissione di studio per la consulenza e pianificazione fiscale/contenzioso.