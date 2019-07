Uti del Natisone, bando per 18 istruttori amministrativo-contabili

È stato indetto un concorso pubblico per esami – gestito in forma associata tra il Comune di Cividale del Friuli, ente a cui è affidata la direzione tecnica del procedimento, il Comune di Buttrio, il Comune di Manzano, il Comune di Moimacco, il Comune di Pulfero, il Comune di Remanzacco, il Comune di San Giovanni al Natisone, il Comune di San Leonardo e l’Uti del Natisone - per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 18 istruttori amministrativo-contabili (cat. C/C1) di cui: uno presso il Comune di Buttrio; sette al Comune di Cividale (sei assegnati a posizioni della dotazione organica del Comune e uno al Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Natisone, con riserva del 50% dei posti per il personale interno del Comune di Cividale del Friuli in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa); tre presso al Comune di Manzano; uno al Comune di Moimacco; due al Comune di San Giovanni al Natisone e quattro all'Uti (con riserva del 50% dei posti per il personale interno dell’Unione Intercomunale Territoriale del Natisone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa).

Gli interessati, in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando, potranno presentare domanda di ammissione entro il 22 agosto 2019, alle 12.59 (termine perentorio del trentesimo giorno consecutivo successivo a quello della pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) esclusivamente mediante procedura telematica.

Tutte le informazioni sui requisiti di partecipazione e le materie oggetto di prova d’esame, nonché l’accesso al portale dedicato, sono reperibili al link disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cividale del Friuli www.comune.cividale-del-friuli.ud.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

La selezione si articolerà in una prova scritta teorica, una prova scritta teorico-pratica e una prova orale. Nel caso ci fosse un alto numero di domande il Comune prevede anche una preselezione con un test a risposta multipla.

L’Ufficio Personale del Comune di Cividale del Friuli è a disposizione per eventuali chiarimenti. (0432710100)