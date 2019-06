Vela, windsurf, kite, parasail per bambini e ragazzi

Vela, windsurf, kite, parasail. Mare e vento sono i protagonisti indiscussi degli sport a Lignano Sabbiadoro, dove anche i bambini e i ragazzi possono cimentarsi in nuove attività grazie alle scuole specializzate. Basta saper nuotare per iscriversi a uno o più corsi tra quelli proposti. Occasione perfetta per conoscere nuovi amici e far crescere l'amore per il mare!



PARASAIL

Il sogno di ammirare il mondo dall'alto diventa realtà con il Parasail, ovvero un paracadute ascensionale che viene trainato da una barca a motore. Imbragati in tutta sicurezza, i ragazzi vengono sollevati dallo spostamento della barca e possono godere di un'esperienza e di una vista davvero uniche, "volando" sul mare in coppia. L'iniziale adrenalina si trasforma presto in stupore e meraviglia, per questo il Parasail è un'attività sempre più amata sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro anche dai più giovani. Non serve alcun tipo di abilità fisica e non è dedicato solo ai coraggiosi! La partenza e l'atterraggio, infatti, avvengono in tutta sicurezza direttamente dalla barca. Da lì ci si alza a un'altezza dai 35 ai 100 metri.



WINDSURF

Temperatura, forza del vento e condizioni dell'acqua sono perfetti a Lignano Sabbiadoro per avvicinarsi al windsurf, attività adatta a bambini, giovani e adulti di ogni età che qui possono (anche) muovere le prime esperienze con la tavola. La sfida? Stare in equilibrio sulla tavola e avanzare grazie alla forza propulsiva che il vento esercita sulla vela. Una prova vera di concentrazione ed equilibrio che allena il corpo e la mente. Nonostante a Lignano non ci siano le alte onde tanto amate dai windsurfer più allenati, la presenza di venti intensi come la bora e lo scirocco offre la propulsione perfetta per praticare il windsurf tutto l’anno ed è adatta a tutti.



VELA

È lo sport che più di tutti unisce l'amore per il mare alla forza e alla conoscenza del vento. A partire dai 6/7 anni di età, la vela è un'attività che ben si presta per educare i più giovani al rispetto e all'amore per il mare. A patto di saper nuotare, la vela è adatta a tutti, è funzionale per conoscere i propri limiti, per imparare a collaborare con gli altri e a condividere le esperienze con il resto dell’equipaggio. A bordo delle barche a vela infatti si crea un forte rapporto tra i membri del team che imparano a collaborare e ad aiutarsi reciprocamente.



KITESURF

Quando le vele del kitesurf si alzano, sembra di poter vedere danzare! Dalle coste selvagge delle Hawaii, il kitesurf è arrivato anche in Italia e ha spopolato a Lignano Sabbiadoro, che ben si presta grazie al vento che tira tutto l'anno e grazie alla spiaggia lunga ben 8 chilometri. Da aprile/maggio a ottobre gli istruttori qualificati con gli aspiranti kiters si dirigono verso suggestive località dove è possibile apprendere e perfezionare la tecnica del Kitesurf in tutta libertà e sicurezza. Mentre in inverno è possibile praticare kitesurf anche lungo la spiaggia.