Viaggio dall'alto tra le meraviglie del Fvg

Un viaggio lungo un anno tra le meraviglie del Friuli Venezia Giulia viste dall’alto: si rinnova l’appuntamento con il calendario del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia sostenuto da Intesa San Paolo. Per il 2019 sono state scelte 12 emozionanti immagini in volo realizzate da Diego Petrussi, i cui scatti sono stati pubblicati anche a livello nazionale, e Fabio Pappalettera, innovatore tramite la fotografia con moderni droni.

“Una collaborazione - ha commentato il presidente del Comitato Valter Pezzarini - la loro, che ci ha regalato quest’avventura tutta da vivere con immagini emozionanti che raccontano territorio e stagioni, facendoci capire ancora una volta quanto sia bella e unica la nostra regione. Ringraziamo ancora una volta Intesa Sanpaolo per aver mostrato la sua vicinanza al mondo delle Pro Loco regionali sostenendo questo calendario d'autore”.

Le immagini scelte per il calendario sono Sauris innevata, Palmanova città Unesco, Gorizia e il suo castello, Cividale altra perla Unesco, le ghiaie del Tagliamento, piazza Unità a Trieste, Grado al tramonto, Lignano Sabbiadoro di notte, i Colli orientali, Udine e il suo angelo, il centro di Pordenone e il Lussari imbiancato. I calendari sono in distribuzione in questi giorni nelle filiali della banca e alla sede del Comitato a Villa Manin di Passariano.

“Scriveva Italo Calvino che bisogna prendere la vita con leggerezza, specificando che tale leggerezza non è superficialità, ma “planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”. E proprio dall’alto", ha scritto nell’introduzione la giornalista Michela Sovrano, "con uno sguardo leggero e allo stesso tempo acuto, sono planati sulle meraviglie naturali e artistiche della nostra regione Diego Petrussi e Fabio Pappalettera. Sono panorami conosciuti agli occhi e cari al cuore ma che in altezza ci forniscono una lettura “diversa” della realtà. Sfogliare questo calendario, mese dopo mese, ci fa prendere la giusta distanza dalle cose per ammirarle nella loro interezza e grandiosità. Lo sguardo dall’alto verso il basso ci porta al distacco. Ed è proprio quel distacco che ricorda la tensione dell’uomo tra finito e infinito”.

Diego Petrussi, titolare della Petrussi Foto Press, da decenni racconta giorno per giorno il Friuli Venezia Giulia con le sue foto pubblicate sulle pagine del Messaggero Veneto e dei più grandi quotidiani nazionali. Ama librarsi su elicotteri e aerei i quali, dall’alto, gli permettono punti di vista inusuali che dona alle altre persone con i suoi scatti d’autore.

Fabio Pappalettera, titolare della Drone Reportage, grazie alle opportunità aperte dall’applicazione della fotografia al volo tramite drone, sta esplorando nuove frontiere del racconto del Friuli Venezia Giulia. Una terra magnifica già ad altezza d’uomo e che fa trattenere il respiro ogni volta che la si può ammirare pure dall’alto.