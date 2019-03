Viaggio in Polonia per gli studenti del Liceo Leopardi-Majorana

Lunedì 11 marzo, un consistente gruppo formato da 62 studenti della nostra scuola, accompagnati dai docenti proff. Marco Durigon, Maurizio Gargani, Mariagrazia Pastori e Alessandra Valeri, partirà per un viaggio che farà tappa prima a Trieste (visita alla Risiera di San Sabba) e poi continuerà in Polonia, con la visita del quartiere ebraico e dell’ex ghetto di Cracovia e infine dei campi di Auschwitz e Birkenau. Il gruppo rientrerà venerdì 15 marzo.

È un progetto partito da lontano, con un percorso svolto in collaborazione con l’Associazione QUARANTASETTEZEROQUATTRO di Gorizia, che ha compreso lezioni in classe e laboratori didattici pomeridiani, incontri con esperti, testimoni e sopravissuti, approfondimenti e ricerche sulle tematiche coinvolte.

Si tratta di un viaggio, nel contempo fisico e ideale, all’interno delle memorie tragiche della Shoah, che si fonda sulla convinzione che per mantenere e tramandare tale memoria sia necessario un lungo percorso e che solo attraverso un lavoro paziente di analisi, riflessione, immedesimazione può approdare alla comprensione di ciò che è successo negli anni bui del nazifascismo. Perciò, il progetto propone la visita ai luoghi della memoria e ai campi di sterminio come momento finale di un’esperienza più ampia e articolata, che ha visto una straordinaria adesione dei ragazzi alla proposta della scuola.

Le classi 3^E scientifico e 3^D scienze umane partecipano al completo; a loro si è aggiunto un gruppo misto di studenti che hanno aderito al progetto in maniera individuale.

Anche la regione Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto il valore dell’iniziativa, finanziando il progetto all’interno dello specifico bando previsto per questo tipo di attività.

Il liceo LEOPARDI-MAJORANA è particolarmente orgoglioso che la proposta progettuale abbia incrociato fin da subito l’interesse e la partecipazione motivata di un numero significativo di studenti, a dimostrazione che loro stessi sentono la necessità e l’urgenza di conoscere da vicino una storia che ci riguarda e ci chiama ancora e sempre ad una impegnativa assunzione di responsabilità sia come individui, che come comunità.



All’interno di uno stesso discorso formativo, giovedì 7 marzo alcune classi dei tre indirizzi del Liceo hanno avuto la straordinaria occasione di conoscere la signora Sultana Razon Veronesi, che ha accettato di raccontare la sua storia, senza nascondere la necessaria fatica della memoria. La testimone ha raccontato che la famiglia Razon, di religione ebraica e di origine turca, si trovava a Milano al momento della promulgazione delle leggi razziali italiane e la piccola Sultana di 6 anni non poteva conoscere allora il significato di un “manifesto della razza”. Dovette però percepire subito che il clima in famiglia era cambiato: la madre non cantava più ai suoi figli ma piangeva, doveva imparare molto velocemente a prendere delle decisioni da sola, dopo che il marito era scomparso

nel nulla da un giorno all’altro. Sultana, appena compiuto nove anni, dovette allora iniziare il suo viaggio tra campi di concentramento e confino, in Italia e poi Bergen Belsen in Germania e tentare di sopravvivere con la sorella più piccola alla fame, al freddo e ad una lunga serie di malattie, in una situazione in cui vita e morte erano decise da una gentilezza imprevista o dal caso.

Forse proprio per questo, dopo molti anni di silenzio, ha desiderato ancora una volta incontrare i giovani, per dire loro che la sua salvezza è stata lo studio, l’amore per il suo lavoro di pediatra e la sua numerosa famiglia, la lettura e le parole, che la proteggono da urla e da violenze che ancora abitano i suoi incubi e che teme stiano tornando protagonisti della nostra contemporaneità.

La sua testimonianza è stata ascoltata dai ragazzi con grande partecipazione emotiva e ha lasciato una traccia che la scuola avrà il compito di approfondire e coltivare.