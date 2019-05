Vietato camminare sull'erba, nuova polemica a Udine

A Udine scoppia una nuova polemica politica. Questa volta, a sollevare il caso, sono i cartelli 'Vietato calpestare l'erba' posizionati dal Comune per scoraggiare i bivacchi, in particolare dei profughi, nei parchi cittadini. Una decisione rivendicata dal sindaco Pietro Fontanini per tutelare il decoro della città. In attesa di capire se la mossa sortirà l'effetto desiderato, le opposizioni in consiglio comunale insorgono.

"Come sono stufo di questi falsi proclami", attacca Alessandro Venanzi su Facebook. "Basterebbe per la verità intervenire facendo rispettare il regolamento di Polizia locale che già vieta gli assembramenti anche nelle aree verdi. Il problema vero è un altro purtroppo: stanno riversando sulla Cavarzerani buona parte dei richiedenti asilo della regione, strutturandolo come centro di accoglienza regionale. Scaricano nei fatti l’emergenza su Udine, così facendo la città rischia di diventare l’emergenza!", conclude il consigliere del Pd.

"Alla Cavarzerani stanno tentando di trasferire tutti i richiedenti asilo del Friuli, anche donne e bambini", è il commento di Cinzia Del Torre, "ma il Sindaco si preoccupa non venga calpestata l'erba. In centro apre una sede della forza politica neo-fascista CasaPound, che ha sostenuto il Sindaco alle ultime elezioni e i cui esponenti si sono macchiati, in varie parti d'Italia, di numerosi episodi di violenza, spesso ai danni delle donne, ma il problema è non danneggiare il manto erboso. Io sono l'esempio di quanto poco il Sindaco rispetti le donne, ma per fortuna tutela l'erba. Speriamo non si limiti solo a quello per tutto il mandato, ma prima o poi si preoccupi almeno anche di fiori e alberi...".

Ma a far sorridere è anche la traduzione in inglese del messaggio dei cartelli, che accompagna la frase in italiano e in friulano. La sceta della formula "It is forbidden to walk in the grass" appare decisamente 'approssimativa' a chi mastica la lingua anglosassone, come sottolinea, sempre in un post su Facebook, il British Institutes di Udine. "Fa sorridere la traduzione inglese dei cartelli messi dal Comune", scrive l'insituto. "La preposizione IN significa "dentro", quella corretta avrebbe dovuto essere ON, ossia "su, sopra". Per non dire che l'impostazione della traduzione è comunque maccheronica in quanto le forma canonica per cartelli analoghi è da sempre "Keep off the grass". Se non sai l'inglese se ne accorgono tutti, anche a Udine!", conclude l'istituto.