Viezzi confermato alla guida della Federcaccia Fvg

Paolo Viezzi, avvocato udinese di 51 anni, è stato confermato presidente di Federcaccia Fvg. Per lui si tratta del terzo mandato quinquennale, ma è la prima volta che l’elezione si è svolta in maniera diretta, con il voto dell’assemblea riunita al ristorante Belvedere di Tricesimo, occasione anche per il pranzo sociale.

Nelle occasioni precedenti, infatti, il meccanismo prevedeva la scelta del presidente per decisione del consiglio, mentre stavolta a decidere la guida di Federcaccia regionale per i prossimi cinque anni sono state le circa 200 sezioni comunali della Federazione. Con la novità dell’ingresso in consiglio (23 membri) anche di un rappresentante per ciascuno dei 15 Distretti venatori Fvg. Alla prima riunione il consiglio indicherà anche i vicepresidenti e il segretario regionale.

"Se prima il presidente era espressioni di pochi – commenta il neo eletto –, mi ritrovo ora con una legittimazione decisamente più forte. Come associazione, grazie alla modifica statutaria, avremo ora personalità giuridica e il riconoscimento della Regione. Un unicum che si aggiunge ad altre peculiarità in Fvg".

Viezzi fa riferimento ai vari progetti innovativi già messi in campo da Federcaccia Fvg. Tra l’altro, la convenzione stretta con il tribunale di Udine, la possibilità di far svolgere lavori di pubblica utilità e messa alla prova, l’ingresso del servizio di Vigilanza Federcaccia all’interno dei gruppi di coordinamento della Procura della Repubblica friulana per la repressione del bracconaggio e dei reati ambientali. "Tutte iniziativa che la Federazione nazionale sta guardando con particolare attenzione e che non è escluso possano diventare modelli da esportare nelle altre regioni – commenta ancora Viezzi –. Per questo, vista la presenza del presidente nazionale Massimo Buconi in assemblea, abbiamo fatto richiesta di ulteriore autonomia. Da parte del presidente è arrivata una prima apertura, ma la trattativa è al momento solo avviata".

Nel corso della giornata sono stati inoltre conferiti alcuni riconoscimenti. Il primo alla memoria di Alido Pertoldi, già presidente regionale di Federcaccia e dell'Organo Gestore Riserve Fvg, prematuramente scomparso nel 1995. Quindi a Renato Monestier, presidente comunale e direttore della Riserva di San Vito al Tagliamento, da oltre 50 anni impegnato nel sodalizio Fidc, e alla sezione comunale di Gemona, presieduta da Daniele Contessi, che nell'ultimo quinquennio ha contribuito a elevare immagine e considerazione del mondo venatorio.