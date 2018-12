Villa Manin: al via la rassegna presepi

Al via oggi, sabato 1 dicembre, la rassegna “Presepi Fvg - La tradizione che prende forma”, viaggio regionale in una delle più preziose tradizioni italiane, organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e con il sostegno della Fondazione Friuli.

Nell’Esedra di Levante di Villa Manin a Passariano di Codroipo alle 11 sarà inaugurata la mostra Presepi in Villa Manin, con oltre cento opere artigianali da tutto il Friuli Venezia Giulia e tra le quali, per la prima volta, una proveniente dalla Tanzania. Il taglio del nastro con le autorità sarà allietato dai canti natalizi del coro della scuola primaria Collodi di Fogliano Redipuglia.

La mostra sarà aperta fino al 6 gennaio dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 con orario continuato. Rimarrà chiusa solamente il 25 dicembre mentre il 24 e 31 dicembre (dalle ore 10 alle 16) e il 1° gennaio (dalle ore 14 alle 18) sarà aperta con orario ridotto. Si effettueranno visite guidate in italiano e tedesco per gruppi dalle 15 alle 25 persone negli orari di apertura della mostra previa prenotazione telefonica (0432-900908).

Contestualmente partirà il Giro Presepi: quasi 5 mila opere esposte su tutto il territorio regionale, da quelle monumentali a quelle che stanno dentro a una bottiglia, da quelle nelle chiese a quelle inserite in contesti naturali di grande pregio ambientale. I presepi sono sparsi in 181 tra capoluoghi comunali, frazioni e località, suddivisi nelle 12 aree geografiche di Carnia, Tarvisiano, Piancavallo e Dolomiti Friulane, Gemonese, Friuli Collinare e San Daniele del Friuli, Pordenone e dintorni, Udine e dintorni, Cividale del Friuli e Valli del Natisone, Lignano Sabbiadoro e dintorni, Grado, Aquileia, Palmanova e dintorni, Gorizia e Collio, Trieste e Carso. Tutte le informazioni sull’aggiornato sito www.presepifvg.it.

In più c’è la mostra Presepi a Trieste realizzata grazie a una stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, nelle cui rispettive sedi saranno esposte 16 tra le migliori Natività realizzate da artisti del Friuli Venezia Giulia. Infine la novità di questa edizione, l’esposizione in Galleria Tina Modotti (via Sarpi) a Udine, dove dal 7 dicembre (inaugurazione alle ore 18) al 6 gennaio si potranno ammirare alcune tra le più belle opere che negli ultimi anni sono state ospitate nella mostra di Villa Manin. Un’iniziativa a cura del Comune di Udine insieme al Comitato Regionale Pro Loco.

Presepi Fvg è un’iniziativa a cura del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia con il sostegno della Fondazione Friuli. Il progetto gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e del Comune di Codroipo, nonché della collaborazione con il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ERPAC-Ente Regionale per il Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia - Villa Manin, PromoTurismoFVG, Società Filologica Friulana, Messaggero Veneto e con il contributo di CiviBank. Media partner Il Friuli e Telefriuli. Tra i partner tecnici dell’iniziativa anche Art&Grafica, La Tipografica e Valerio Bergnach.