Visita serale al Mulino di Adegliacco

Un antico Mulino, da scoprire alla luce del tramonto: venerdì 5 luglio il Mulino di Adegliacco a Tavagnacco apre le sue porte per una visita guidata, adatta a tutte le età. Alle 19 il pubblico di tutte le età potrà scoprire l'antica struttura, risalente al XIV secolo, fra racconti storici e dettagli tecnici. Si avrà modo di capirne il funzionamento, nonché la tradizione a cui è legato.

Il Mulino di Adegliacco – oggi un centro didattico gestito dall’Immaginario Scientifico – è rimasto in funzione fino agli anni ’90, e al suo interno si possono ancora ammirare le macine in pietra e i macchinari originali in legno utilizzati per trasformare i cereali in farina. Durante la visita si potrà anche scoprire anche il sistema di setacciatura utilizzato in passato per raffinare le diverse farine, e fare alcuni esperimenti sui cereali e sui materiali granulari.

Il costo della visita è di 4 euro a partecipante (gratuito per i bambini sotto i 6 anni). L'iscrizione è obbligatoria, tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it

Il Mulino, di proprietà del Comune di Tavagnacco, è gestito dal 2012 dall’Immaginario Scientifico, che nella struttura restaurata dell’antico complesso ha realizzato il Dida Centre Immaginario Didattico, un centro che offre servizi al pubblico scolastico, con attività di didattica informale dedicate agli studenti di ogni ordine e grado. Vengono organizzate anche attività per il pubblico, come le visite guidate, laboratori, notti al mulino e feste di compleanno.

Maggiori informazioni sul sito www.immaginarioscientifico.it