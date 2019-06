Visite aperte agli orti e ai giardini dell’azienda agricola Il Giardino del Chiostro

Il Circolo Legambiente di Udine, il Gruppo locale Friuli Centrale di Civiltà Contadina organizzano,in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Monastici, una visita guidata agli orti e ai giardini dell’azienda agricola Il Giardino del Chiostro di Cividale.



L'appuntamento è ai Rizzi, in via Brescia sede di Legambiente, alle 8,40 di domenica 16 giugno da dove partirà la comitiva. Per partecipare è necessario prenotare.

Alle 9.30 arrivo al Giardino del Chiostro in via Firmano 16 Cividale, alle 10 visita guidata agli orti sinergici, il labirinto commestibile, i giardini della storia, le ricostruzioni della vita quotidiana in un monastero medievale, alle 12.30 conclusione della visita.



In caso di maltempo , la visita è rinviata a domenica 30 giugno. Per prenotare contattare il Circolo Legambiente di Udine, via Brescia, 3, tel. 0432.402934 - email: udine@legambientefvg.it

L'azienda agricola Il Giardino del Chiostro di Cividale nasce all'interno dell'ex monastero di San Giorgio storicamente documentato già agli inizi del XIII° secolo. Situato a sud-ovest di Cividale del Friuli, sulla sponda sinistra del fiume Natisone, a ridosso di in un punto strategico, l'attraversamento del fiume (guado) e all'esterno della cinta muraria della città ducale. La superficie coltivata è racchiusa per due terzi da antiche mura e un terzo si apre su un intrigante strapiombo sul fiume Natisone. Il metodo di coltivazione è con certificazione biologica all'interno di una spiccata biodiversità naturale seguendo i principi della permacultura. Si sta specializzando in produzioni orticole (orto sinergico) e coltivazione di erbe aromatiche e officinali.



La fattoria didattica, per scuole, gruppi e famiglie, offre laboratori e percorsi didattici storico naturalistici che ripercorrono la vita del sito dal neolitico ai giorni nostri, focalizzandosi sulla ricostruzione della vita quotidiana medievale-monasteriale. All'interno del complesso sono stati ricostruiti l'Hortus conclusus, il pomarium e ambientazioni tipiche di quel periodo storico. E' in allestimento il laboratorio di trasformazione delle “erbe”.