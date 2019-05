200 fedeli in partenza ogni anno da Udine

Quella dell’Unitalsi, Unione nazionale italiana trasporto malati a Lourdes e santuari internazionali, è una “storia di servizio” che dal 1903, anno della sua fondazione, si è sempre alimentata del desiderio di essere uno strumento nelle mani di Dio, per portare la speranza dove c’è disperazione, un sorriso dove regna la tristezza.



Unitalsi ha anche una sottosezione a Udine, i cui viaggi della speranza sono seguiti ogni anno da circa 200 pellegrini. Lo scorso anno sono stati sono stati 130 durante i pellegrinaggi di Loreto e Lourdes.



Gli ammalati sono circa una settantina l’anno. Sono stati 68 nel 2018. I volontari dell’Associazione sono un centinaio e una decina i sacerdoti e i medici che, in totale, accompagnano i pellegrini.

Le date del prossimo viaggio regionale, ossia con le diocesi di Udine, Gorizia, Trieste e Vittorio Veneto, a Lourdes sono dal 19 (partenza) al 25 luglio (ritorno) in pullman da Udine. Dal 20 (partenza) al 24 (ritorno) da Ronchi dei legionari in aereo.



Il prossimo pellegrinaggio del Triveneto a Loreto, in pAullman, con partenza da Udine, si terrà dal 27 al 30 luglio.

Le iscrizioni sono ancora aperte. Info: tel. 0432 503918, mail udine@unitalsitriveneta.it