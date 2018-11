A Manzano è tempo di Colori d’autunno

Tutto pronto per Colori d'autunno, un’opportunità per immergersi nei colori e sapori che l'autunno ci regala, nella splendida cornice dei Colli Orientali del Friuli. Il ritrovo per i partecipanti alla camminata ecologica e non competitiva è previsto alle 8.30 nella splendida Villa Maseri. La partenza scatterà alle 9.30, mentre l'arrivo è previsto intorno alle 12.

Due i percorsi guidati: un lungo per camminatori esperti, di circa 12 chilometri, che partirà da Villa Maseri a Oleis di Manzano in direzione Poggiobello; si passerà poi nei pressi dell'Abbazia di Rosazzo, e, in direzione Dolegnano si arriverà a San Giovanni al Natisone e si risalirà da Case di Manzano per chiudersi nuovamente a Oleis.

Il tracciato breve, adatto a famiglie e bambini, di circa 7 chilometri, partirà da Villa Maseri a Oleis di Manzano in direzione Case di Manzano per poi concludersi nuovamente presso la Villa di Oleis.

Entrambi i percorsi si snoderanno principalmente su sentieri, strade interpoderali, piste ciclabili e prevedono una sosta ristoratrice presso Case di Manzano. Al ritorno sarà offerta la pasta a tutti i partecipanti. La quota di partecipazione è di 7 euro.

Durante la giornata, al foledor della splendida cornice di Villa Maseri, chioschi aperti per degustare castagne con ribolla e piatti tipici in compagnia del musicista Ranieri, che allieterà tutti i presenti. Nel pomeriggio intrattenimento per bambini e secondo Torneo di calcio balilla. La manifestazione è aperta a tutti.