A Moggio brilla la stella del Natale

Fino al 20 gennaio, a Moggio Udinese si respira la magica atmosfera del Natale. Tante, infatti, le iniziative che permetteranno di vivere le festività, ammirando l’esposizione dei Presepi nella Torre Medioevale e lungo la Via dei Presepi, grazie alle vetrine dei negozi addobbate a tema nel centro del paese.

Nella Torre delle Prigioni del complesso storico abbaziale e lungo la via dei Presepi saranno esposte, come di consueto, le opere d’ingegno e creatività degli artisti partecipanti al noto ‘Concorso Presepi a Moggio – A Moggio la Stella’, giunto ormai alla sua 17esima edizione. I presepi sono realizzati con l’uso di materiali vari, dalla ceramica al legno, dal ferro ai ricami, dai materiali misti alle composizioni classiche. Il tema del concorso è libero, come anche i materiali di esecuzione e le misure, e l’abilità e creatività dei partecipanti dà vita a una rassegna versatile e apprezzata da sempre più visitatori. Quest’anno rientrano nel progetto espositivo anche i presepi realizzati dai Centri Diurni dell’Aas 3 dei Comuni di Moggio Udinese, Resia, Chiusaforte e Pontebba, oltre ai presepi legati al Concorso Presepi nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia del Friuli Venezia Giulia. La rassegna moggese è gemellata dal 1997 con la rassegna degli Amici del Presepe di Qualso e collabora attivamente con gli Amici del Presepe di Trieste e con i Presepisti di Grado.

Apertura Presepi in Torre: orario 14.30-18.30 tutti i weekend fino al 20 gennaio, e inoltre dal 24 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni. I presepi nell'Abbazia di San Gallo Abate e nella Chiesa della Trasfigurazione sono visitabili dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Per visite di gruppo, anche in orari diversi, rivolgersi allo Iat di Moggio Udinese al numero 0433-51514.

PACCHETTO PRESEPI: i sabati e le domeniche (escluso domenica 6 gennaio) visite guidate ai presepi all’Abbazia e all’Antiquarium. Il pacchetto offre: merenda presso i locali convenzionati per 5 euro, oppure pranzo presso i ristoranti aderenti per 15 euro (obbligatoria prenotazione entro le 12 del giorno prima, ora proposta per il pranzo ore 13).