A Palmanova torna il treno storico

Sarò il viaggio inaugurale degli 11 previsti dalla seconda edizione dei treni storici del Friuli Venezia Giulia. Un mezzo con carrozze degli anni ‘30 “Centoporte” e serie 32000 tipo 1937 con locomotiva diesel, collegherà le città Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO di Palmanova e Cividale. A disposizione oltre 240 posti.



“Per noi sarà la prima volta. Abbiamo voluto esserci per inserire a piena titolo la città stellata tra le mete di maggiore attrazione turistica regionale, prevedendo un modo innovativo di visita, quello del treno storico. Fare rete con le città UNESCO è fondamentale per promuovere con maggiore forza l’intero territorio regionale e noi siamo pronti ad impegnarci su questo. Accoglieremo le centinaia di turisti facendoli immergere nella Venezia del 1600 attraverso i percorsi militari e le strategie difensive ideate per difendere la Fortezza inespugnabile di Palmanova” commenta Francesco Martines, Sindaco di Palmanova assieme ad Adriana Danielis, vicesindaco e assessore alla cultura.



Le persone potranno salire sul treno da Trieste alle 7.45, Monfalcone alle 8.15, dalla stazione di Cervignano - Aquileia - Grado alle 8.30 per poi giungere alla città stellata.



La prima sosta del treno a Palmanova consentirà ai viaggiatori, suddivisi per gruppi e con guide turistiche, di visitare il sistema difensivo della città fortezza Patrimonio UNESCO. Partendo dalla Stazione Ferroviaria, si andrà verso Porta Udine (una delle tre porte monumentali di accesso alla città), passando sotto l’acquedotto veneziano e la zona delle cascatelle sulla Roggia de Palma. Proseguendo sui Bastioni, tra la prima e la seconda cinta muraria, lungo il fossato, si giungerà alla zona della gallerie sotterranee di contromina e alla Sortita e Loggia di Baluardo Donato. Risalendo i percorsi utilizzati dalle milizie veneziane, dal belvedere sarà possibile ammirare, nella sua totalità, il complesso sistema difensivo della Fortezza realizzato dalla Repubblica di Venezia e completato nel periodo napoleonico.



Alle 11.10 la ripartenza da Palmanova, per poi fermare a Udine e salire su treno di linea della Società FUC e giungere a Cividale. Il programma riprenderà alle 13.45, dopo la sosta per il pranzo, con visita al Duomo e descrizione della città a cura del Direttore del Museo Cristiano e del Duomo. Dalle ore 14.45 sarà possibile accedere alle mostre “Tesori ritrovati” e “Burattini postali” con ingresso libero. A seguire visita libera della città o dei siti UNESCO (Tempietto longobordo, Monastero di Santa Maria in Valle, Museo Cristiano, Museo Archeologico Nazionale, con ingresso a tutti i siti con biglietti a prezzo speciale di 6€). Alle 16.45, prima di ripartire, sarà possibile recarsi al Museo della Grande Guerra ospitato nella vecchia stazione ferroviaria di Cividale.



Durante il viaggio in treno, informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria da parte di componenti dell’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio.



Il ritorno è previsto alle 17.12 da Cividale, alle 18.00 da Udine, alle 18.00 da Palmanova, alle 18.35 dalla stazione di Cervignano - Aquileia – Grado, alle 18.50 da Monfalcone e alle 19.20 a Trieste.



Il costo del viaggio è a tariffa unica: la corsa di andata e ritorno verrà 10 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi. I biglietti possono essere acquistati sul sito di Trenitalia www.trenitalia.com, nelle biglietterie e self service di stazione o nelle agenzie di viaggio abilitate. La tariffa ragazzo è destinata a viaggiatori 4-12 anni non compiuti. È prevista la gratuità per i bambini 0-4 anni non compiuti accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere. Il titolo di viaggio del treno storico non è utilizzabile sui treni regionali. Il treno può trasportare fino a 34 biciclette a bordo del bagagliaio. Non è assicurato il trasporto in caso di esaurimento dei posti bici.



Per informazioni sulla visita a Palmanova, Infopoint Palmanova di PromoTurismo FVG (tel. 0432.924815 - info.palmanova@promoturismo.fvg.it) e sulla visita a Cividale del Friuli, Ufficio Turismo Cividale del Friuli (tel. 0432.710422 - turismo@cividale.net).