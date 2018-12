A Stolvizza è già Natale

A Stolvizza di Resia è già Natale. Nel piccolo borgo dell'alto Friuli alle pendici del Monte Canin e Monte Sart, immerso in un incantevole ambiente naturale, l'atmosfera natalizia si fa sentire più viva che mai con un programma di appuntamenti ricco di emozioni e di religiosità. Da domenica 9 dicembre e fino a domenica 6 gennaio 2019, un "Percorso Natale - Presepi per la via" si snoderà tra i vicoli del suggestivo Borgo animato da numerosi Presepi nei punti più caratteristici, dando vita ad una spettacolare rassegna di creazioni artistiche di varie dimensioni e materiali, da visitare e gustare con una piacevole passeggiata.

Ma non solo, in tutto il paese si respira un'atmosfera di straordinaria spiritualità, i Presepi sparsi per il paese, le stelle luminose tutte uguali in tutte le case, la grande Stella, icona dell'evento "Notte di Natale in Val Resia", accesa sull'altura sopra il piccolo Borgo, il Presepe a grandezza d'uomo con sagome di legno finemente disegnate e poi i boschi, i prati, le rocce le caratteristiche case, tutto racconta questa atmosfera natalizia che in questo straordinario ambiente diventa magia.

Le neve, già arrivata sui monti, sta dando a tutto l'ambiente un aspetto davvero suggestivo tale da giustificare una visita in questo piccolo paese dell'alto Friuli che è, già di per se, uno straordinario Presepe naturale.

Tutto questo in vista dei importanti appuntamenti programmati per: lunedì 24 dicembre, a partire dalle 21,30 con l'attesa discesa della grande brillante Stella che dalla cima del monte Pusti Gost scende piano piano sulla parte alta del Paese ad illuminare un suggestivo Presepe vivente che si animerà dopo la S. Messa di Natale celebrata alle 22.30 nella Chiesa del paese. La grande Stella Cometa, illuminata da ben 800 lampadine, è la vera magia della notte che unisce tutto il paese in una atmosfera di grande spiritualità. La discesa della grande Stella e il Presepe vivente andranno in replica, a partire dalle 17 nei pomeriggi di mercoledì 26 dicembre con una rappresentazione tutta dedicata ai bambini e domenica 6 gennaio, sempre a partire dalle 17, con l'arrivo dei Re Magi e il saluto finale della Befana.

Da questo anno poi a Stolvizza è operante un nuovo negozio alimentare con annesso piccolo bar, un locale: "Ta Stara Butea" in dialetto resiano, corrispondente a la vecchia bottega con tante belle proposte di prodotti tipici locali, un importante riferimento commerciale fortemente voluto dall'Associazione per non lasciare la comunità senza un negozio alimentare.