Ad Aria di festa con il treno storico

Dopo il successo dello scorso anno che ha segnato il tutto esaurito sulla Linea Sacile Gemona, torna domenica 23 giugno il treno storico con carrozze d’epoca, dedicato alla più importante kermes sandanielese.



Si tratta del secondo convoglio, dopo il Treno Natura del 9 giugno che, attraversando la Pedemontana, collega l’area veneta al Friuli, sancendo la collaborazione fra i due territori.

La partenza da Treviso Centrale è fissata per le ore 8.45, con fermate a Conegliano 9.07, Sacile 9.30, Aviano 9.48 e Maniago 10.17. L’arrivo è previsto per le ore 11.16 a Cornino, in comune di Forgaria nel Friuli. Da qui attraverso un servizio di bus navetta gratuito, in pochi minuti sarà possibile raggiungere San Daniele del Friuli, il cuore di “Aria di Festa” la storica kermesse enogastronomica dedicata al prosciutto. Durante il viaggio nelle carrozze d’epoca, sarà possibile entrare nello spirito della festa, grazie alla musica di Paolo Forte, presente con la sua inseparabile fisarmonica. Per gli appassionati della cultura ferroviaria, i volontari dell’Associazione Stazione Trieste Campo Marzio saranno a disposizione per ulteriori approfondimenti e informazioni. Sarà dunque come viaggiare negli anni ’30, godendo di uno sguardo privilegiato su scorci inconsueti e panorami mozzafiato.



Giunti a San Daniele si potrà poi entrare nel vivo della manifestazione che, giunta quest’anno alla 35^ edizione, anima la Città con degustazioni, visite alle aziende, showcooking ed eventi culturali.

In centro storico musica e numerosi stand gastronomici in cui degustare il Prosciutto San Daniele proposto in abbinamento a vini, birre e altri prodotti tipici del territorio; nel Parco del Castello saranno presenti i produttori del San Daniele. Per chi vorrà scoprire dove nasce il Prosciutto di San Daniele e quali sono le fasi tipiche della sua produzione i Mastri prosciuttai di San Daniele saranno pronti ad accompagnare gli ospiti in visite guidate ai prosciuttifici; il tutto corredato da spettacoli musicali e d’intrattenimento.



Il programma completo delle attività di Aria di Festa è disponibile sul sito www.ariadifesta.it e sarà distribuito ai viaggiatori.

Rientro in bus navetta riservato ai viaggiatori del treno storico da San Daniele per essere puntuali di nuovo a Cornino alle ore 17.00, orario di partenza del convoglio. Arrivo previsto a Treviso Centrale per le 19.15.Informazioni sul programma: IAT San Daniele 0432 940765/0432 941560 - IAT Sacile 0434 737292 - IAT Maniago 0427 709063. I biglietti sono disponibili presso tutti i canali di vendita Trenitalia, sito www.trenitalia.com, biglietterie e agenzie di viaggio abilitate. Costo (andata e ritorno) per gli adulti € 10,00 per i bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti € 5,00. I bambini sino ai 4 anni non compiuti accompagnati da un adulto pagante, viaggiano gratis.