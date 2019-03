Al Collio Day mille Wine Lovers in 10 città

Oltre mille appassionati, sommeliers e Wine Lovers in dieci diverse città italiane hanno partecipato all’edizione 2019 del Collio Day, la manifestazione organizzata per il terzo anno consecutivo dal Consorzio di Tutela del Collio insieme all’Associazione Italiana Sommelier. Alle presentazioni, con degustazioni e incontri, hanno partecipato oltre 30 aziende che hanno proposto 70 vini in degustazione, insieme a oltre 110 kg di formaggio del Consorzio Montasio.

"All’iniziativa", ha ricordato oggi il Presidente del Consorzio Collio, Robert Princic, "ha collaborato PromoturismoFvg di cui sono state distribuite guide e materiale informativo.

Princic ha presentato anche la prossima edizione di Enjoy Collio Experience 2019, che si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno, incentrata – ha spiegato – su persone, vino e territorio. “Proporremo 15 experience, in cinque giorni con un solo Collio, un territorio unico, ricco di eccellenze”.

“Puntare sulla qualità e su brand forti che siano in grado di presentarsi in maniera unitaria su scenari globali è la strategia della Regione Friuli Venezia Giulia", ha detto Lucio Gomiero, direttore generale di PromoturismoFvg – Il Collio è uno dei brand sui quali la Regione e Promoturismo puntano per far conoscere il Friuli venezia Giulia, le sue ricchezze e le sue eccellenze”.

All’edizione 2019 di Enjoy Collio – è stato reso noto - hanno garantito e in alcuni casi richiesto la loro collaborazione giornalisti, operatori di settore, sommelier, wine experts per lo più stranieri (da USA, Canada, Germania, UK, ma anche Cina e Oriente) tra cui una delegazione di 15 formatori della Wine Scholar Guild una rete internazionale certificata con più di 10.000 aderenti e sedi in tutto il mondo.

A completare il parterre delle presenze anche importanti giornalisti italiani e locali per un totale di più 45 operatori che dal 29 maggio al 02 giugno visiteranno e scopriranno il nostro territorio e ciò che offre.

Il programma, composto da laboratori e tasting, esperienze ed event dinner, comprende il tradizionale appuntamento del 1 giugno con la Wine Collio Experience, la mostra degustazione dei vini del Collio aperta al pubblico. L’evento clou dedicato ad appassionati e winelovers, sarà anticipato da un Walk Around Tasting riservato esclusivamente a giornalisti e operatori di settore previsto per giovedì 30 maggio.

Il consueto appuntamento con la degustazione aperta al pubblico si terrà a Gorizia, mentre l’evento serale di apertura, toccherà quest’anno Cormons e la suggestiva cornice del Monte Quarin e della Rocca con un appuntamento che richiamerà alla memoria le migliori tradizioni del territorio. Lo spirito itinerante di Enjoy Collio Experience coinvolgerà tutti i comuni del Collio attraverso le experience proposte dai produttori o gli altri eventi istituzionali.

Confermato, anche per questa terza edizione dell’Enjoy Collio Experience, il Premio Collio, con una categoria di premiati nuova, quella dei racconta-storie 4.0, ovvero narratori che sostituiscono in maniera professionale le penne con gli smartphone. I particolari verranno svelati a breve.

Nella giornata conclusiva, domenica 2 giugno, saranno proposti al pubblico e ai visitatori itinerari sul territorio e esperienze nelle cantine grazie alla collaborazione con i produttori e l’integrazione del Programma di Enjoy Collio con quello proposto da Likof di San Floriano.

La manifestazione si concluderà con il concerto Enrico Rava Special Edition e grazie alla collaborazione tra Fondazione Coronini, Circolo Controtempo, Comune di Gorizia, Consorzio Tutela Vini del Collio e Fondazione Carigo.

Alcune finestre specifiche all’interno del programma saranno dedicate al tema della sostenibilità su cui il Consorzio lavora da tempo; iniziative specifiche verranno presentate agli operatori e ai media con l’intento di valorizzare quanti già da anni lavorano in maniera etica operando nel rispetto dell’ambiente e con lo sguardo allo sviluppo futuro.

La partecipazione di Ersa e PromoturismoFvg garantisce l’interesse delle istituzioni verso le iniziative del Consorzio Collio e permette una sinergia di azioni promozionali in grado di far risaltare le possibilità e le eccellenze di tutta la Regione.