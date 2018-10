Al via il collegamento Trieste-Francoforte

Inaugurata la nuova rotta Lufthansa Francoforte-Trieste-Francoforte operata sette giorni su sette con Canadair CRJ900 a 68 posti. L’aereo in arrivo a Trieste Airport è stato accolto dall’angelo d’acqua inaugurale organizzato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Ronchi dei Legionari. A salutare l’arrivo dell’aereo con a bordo la PR Crew Lufthansa il direttore generale Marco Consalvo e il direttore commerciale Enzo Zangrilli. In occasione del volo inaugurale la PR Crew Lufthansa ha inoltre omaggiato i passeggeri del volo TRS – FRA con la torta inaugurale presso i gate di imbarco Trieste Airport. Il volo è ripartito alla volta della città tedesca alle 11.10.

“Il collegamento diretto per Francoforte con Lufthansa consente ai nostri passeggeri la possibilità di connessione con le maggiori destinazioni del mondo garantendo un’ ampia scelta di coincidenze dall’ hub di Francoforte", afferma Consalvo. "La partnership di Trieste Airport con Lufthansa continua a crescere e si rafforza grazie all’apertura del nuovo collegamento con Francoforte che si va ad aggiungere alle tre frequenze giornaliere per l’hub di Monaco di Baviera. È una grande opportunità di crescita per il business travel ed il mercato turistico outgoing e incoming per il Friuli Venezia Giulia”.

“Da oltre 30 anni, Lufthansa e Trieste Airport hanno fatto tanta strada insieme: la progressiva crescita del network di destinazioni offerte ha certamente contribuito a soddisfare le esigenze di viaggio di un numero sempre maggiore di passeggeri, in volo da e verso la Germania, con comodi voli di andata e ritorno in giornata e da lì verso il resto del mondo, grazie alle oltre 200 destinazioni del network Lufthansa”, ha dichiarato Steffen Weinstok, Senior Director Sales Italy &Malta Lufthansa Group.

La rotta Francoforte-Trieste-Francoforte viene servita A/R da 2 voli giornalieri dal lunedì al venerdì; una frequenza il sabato (TRS-FRA 11.25 -12.50) e una frequenza la domenica (TRS-FRA 18.30 – 19.55).

Non solo Francoforte: i voli sono stati pensati per offrire ai passeggeri in partenza da Trieste verso il più grande hub Lufthansa, le migliori coincidenze per oltre 200 dell’esteso network Lufthansa / Star Alliance nel mondo. I nuovi collegamenti per Francoforte si aggiungono ai tre collegamenti giornalieri già esistenti da Trieste Airport al pluripremiato hub di Monaco.