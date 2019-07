Alla scoperta del Pantheon croato

A metà strada tra la vitalità umana e architettonica della piazza Jelacic e l’inizio dei pendii del massiccio del monte Medvednica, si stende il cimitero di Mirogoj, il camposanto più grande e senza dubbio più famoso di Zagabria.

Una galleria d’arte a cielo aperto, dove ai morti è consentito riposare in compagnia di gioielli artistici tali da rendere questo cimitero uno tra i più belli d’Europa.

L’approccio da sud consente di scrollarsi di dosso ciò che è città: il traffico, passanti, attività commerciali. Due botteghe d’artigiani che lavorano sulle lapidi, segnala l’avvicinarsi di quello che è spesso definito “Pantheon croato”.

Le arcate che delimitano il lato occidentale, irrompono nel campo visivo tutto impegnato a valutare la portata del gruppo montuoso Medvednica ricoperto di boschi rigogliosi.



Una sfilza di cupole color verdigris si stendono parallele alla strada in leggera salita. Una porticina dà accesso al cimitero. Si varca con un passo lo spazio tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Qui a Zagabria quel passo dona l’impressione che arte e architettura siano un omaggio a chi ha lasciato il mondo terreno. Sotto l’arcata, opera architettonica nata dalla mano del talento franco-tedesco Herman Bollé, figura che ha lasciato il segno a Zagabria, si passeggia estasiati sotto l’occhio marmoreo di statue e busti. “Pensa cosa sarebbe stato se tutto il cimitero fosse stato circondato da queste favolose arcate, come era intenzione di Bollé,” dice un tizio che lavora alla manutenzione del cimitero ma che, dato l’alto valore artistico del luogo, potrebbe essere il curatore di una galleria d’arte. Si fatica a credere di calpestare il terreno di un cimitero; la sensazione è quella di essere immersi in un parco di una villa principesca dove il proprietario ha dato carta bianca ad un architetto sapiente. Conosce a memoria i nomi dei defunti illustri e la loro posizione. La lista è lunga e scorrendola è un po’ come leggere un sunto della storia croata. Inizia con Bollé che definisce genio. Segue una lista lunghissima (qui riassunta per motivi di spazio): scrittori, sportivi, violinisti, compositori, diplomatici, dottori, avvocati, industriali, scienziati. August Senoa, scrittore e padre della letteratura croata moderna. Maria Juric Zagorka scrittrice e giornalista “la più famosa qui in Croazia”. Ljudevit Gaj cofondatore del movimento illirico. Stjepan Radic figura centrale nella storia croata, fondò il partito contadino croato, “un grande uomo che seppe difendere i contadini dai soprusi dei proprietari terrieri”. Quando parla di Hosea Jacobi, rabbino capo di Zagabria dal 1867 al 1924, ci tiene a sottolineare il fatto che all’interno del cimitero riposano persone di ogni religione e anche chi una religione non l’ha mai avuta o l’ha rifiutata.



C’è anche lui, l’uomo che è uscito trionfante sul fronte croato della disgregazione jugoslava: Franjo Tudjman, primo presidente della Croazia. La sua tomba, nera, lucida, isolata alle spalle dell’ingresso principale, sembra quasi sospesa, galleggia priva d’ogni eccesso artisitico. Si nota una rosa bianca appassita poggiata alla base della tomba.

Una leggera smorfia si manifesta sul volto della guida improvvisata. “Non so cosa dire sul suo conto. Sto zitto, aspetto di trovare l’aggettivo giusto. I troppi dubbi che ho sul suo operato non mi aiutano.” Osserva il sepolcro con uno sguardo curioso, come se fosse la prima volta. Rovista nel cervello per cercare una parola che definisca questa controversa (per alcuni) figura croata. Non sembra trovare nulla e cosi si getta nella storia della fine della Jugoslavia. “Anni bui, dolorosi, e l’impressione che si sia giocato sulla pelle di noi cittadini comuni che non conoscevamo la parola odio.” Alza lo sguardo verso il luogo dove riposa il Dr. Franjo Tudjman e termina con un “anche lui ci ha messo del suo per rendere amara la separazione”. Infine, come se avesse esaurito il suo compito di guida, se ne va a ramazzare lì dove ci sono i morti comuni.



Paolo Zambon è l’autore di due libri “Inseguendo le ombre dei colibrì” e “Viaggio in Oman”