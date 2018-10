Alla scoperta del riso vialone nano e della floricoltura

E’ una relazione storica col territorio quella di Casa Zanussi, orientata alla crescita, allo sviluppo, alla promozione integrate delle eccellenze locali e regionali. Ne è la prova “Percorsi ed esperienze nel territorio”, escursioni per scoprire e gustare i luoghi sotto il profilo culturale, artistico, naturalistico ed enogastronomico, attraverso una formula collaudata che coinvolge le realtà attive sul territorio.

Prossimo appuntamento, a cura di Giueseppe Ragogna, domenica 28 ottobre alla scoperta del riso vialone nano friulano e della floricoltura a impatto zero. Una giornata nella bassa pianura friulana a Pocenia, Rivignano e Teor tra aziende all’avanguardia: nell’Azienda Agricola “Domenico Fraccaroli” per la sua filiera che unisce vini, olio, riso di alta qualità e agriturismo; nella Floricoltura Paulitti che garantisce piante da fiore coltivate con energia 100% da fonti rinnovabili. E infine visita all' Acquario di Ariis, gestito dall'Ente Tutela Pesca, museo di acque dolci e salmastre che ospita le specie ittiche dell'ecosistema fluviale del Friuli Venezia Giulia.

L’escursione partirà dal Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone alle 8.30 con rientro previsto nel tardo pomeriggio, quota complessiva di 25 euro, pranzo incluso. Adesioni e Info: tel. 0434 365387info@centroculturapordenone.it