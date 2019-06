Anche don Camillo e Peppone alla Bike Vintage Alpe Adria

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2019 della Bike Vintage Alpe Adria. La manifestazione, organizzata come di consueto dall’Asd Esclamative, permetterà ai partecipanti di scoprire gli affascinanti angoli di Udine in modo originale. Sabato 29 giugno, infatti, le vie del centro storico saranno animate da un folto gruppo di ciclisti che, armati di bici d’epoca e abiti vintage, prenderanno parte all’unico evento ciclistico non competitivo del Friuli Venezia Giulia.

La manifestazione, che ha già richiamato diversi partecipanti da fuori regione, permetterà a tutti gli iscritti di essere accompagnati lungo il percorso da una guida turistica specializzata, che spiegherà con dovizia di particolari ogni dettaglio della città. Ma la Bike Vintage Alpe Adria non è solo cultura, è anche enogastronomia e divertimento. Le tre vulcaniche organizzatrici - Zia Irma, Zia Noemi e Zia Gina - hanno, infatti, pianificato un percorso che permetterà non solo di scoprire le meraviglie architettoniche di Udine ma darà spazio anche alla tradizione enogastronomica friulana con quattro tappe di ristoro situate in diverse parti della città (Le Officine del Vintage, l’Antica Osteria da Pozzo, Mamm Ciclofocacceria e l’Osteria al Ponte) che consentiranno ai ciclisti di degustare ottimi calici di vino respirando l’atmosfera delle antiche osterie udinesi.

Il Tour ciclistico prenderà il via alle 18.30 di sabato 29 dalla centralissima piazza Libertà e si concluderà con un abbondante buffet (rigorosamente vintage) situato presso la magnifica cornice della Loggia del Lionello. Al termine della cena si scateneranno le danze con le musiche della band Linda Giovani Bastardi che allieterà i ciclisti anche nel corso delle diverse tappe del tour.

La grande novità dell’edizione 2019 della Bike Vintage Alpe Adria è rappresentata dalla presenza dei sosia ufficiali di don Camillo e Peppone che arriveranno a Udine direttamente da Brescello, cittadella dove sono ambientate le celebri avventure dei due protagonisti, frutto della fantasia di Giovannino Guarreschi. I due graditi ospiti, inoltre, si presenteranno al via della manifestazione udinese a bordo del celebre sidecar e della bicicletta di don Camillo utilizzati da Gino Cervi e da Fernandel nel corso dei loro celebri film.

Oltre alla biciclettata vintage, ci saranno diverse attività di contorno che daranno spazio all’artigianato locale. Dalle 11 di sabato 29 e nella mattinata di domenica 30 giugno sarà possibile prendere parte all’ArtigianTour, un tour alla scoperta delle botteghe artigiane del centro, alla ricerca di particolarità e peculiarità tra laboratori artigianali che producono dolci, coltelli, fiori, oggetti per decorare la casa, con una degustazione conclusiva a base di prodotti locali.

Chi desidera iscriversi alla Bike Vintage Alpe Adria potrà compilare l’apposito form scaricabile dal sito ufficiale della manifestazione www.bikevintagealpeadria.com o dalla pagina facebook www.facebook.com/bikevintagealpeadria