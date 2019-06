Andrea Bocelli protagonista all’inaugurazione del Grand Park Hotel Rovinj

Per il battesimo di un gioiello dell’ospitalità turistica istriana è stato scelto un ‘padrino’ d’eccezione. Il tenore di fama internazionale Andrea Bocelli è stato infatti protagonista del concerto inaugurale della zona Monte Mulini di Rovigno dove ha appena aperto l’ultimo hotel di lusso del complesso firmato Mistra: Grand Park Hotel Rovinj. Prima di Bocelli, sul palco galleggiante, ancorato nella splendida baia Lone, era salito il violoncellista, anche lui di fama mondiale, Stjepan Hauser dei Two Cellos. Gli effetti visivi e i fuochi d’artificio hanno contribuito a rendere l’atmosfera indimenticabile. Bocelli ha incantato tutti gli ospiti presenti con le sue migliori canzoni: Con te partirò, Besame mucho, I can't help falling in love e altre ancora.

A godersi il concerto c’erano numerosi ospiti dalla Croazia e dal mondo, tra di essi anche l’attrice Daisy Lewis, celebre per il suo ruolo nella serie Downton Abbey, e la modella britannica Portia Freeman che ha preso parte a numerose sfilate di Dolce e Gabbana, Fendi e altri ancora.