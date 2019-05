Anteprima per We Like Bike al Città Fiera

Partenza con il botto per We Like Bike che si appresta a un’anteprima davvero entusiasmante. L’appuntamento è fissato per sabato 1 giugno di fronte a Mega Bike al Piano terra – Area Rosa ingresso Sud 4 - all’interno del Città Fiera. L’iniziativa è stata resa possibile dal patron del Città Fiera, Antonio Maria Bardelli, che ha subito sposato entusiasticamente la kermesse sandanielese, in programma dal 4 al 9 giugno.

La “Preview di We Like Bike” si terrà dunque sabato, dalle 10.30 alle 13 e dalle 17 alle 19.30. Molte le sorprese per quanti decideranno di fare una capatina al centro commerciale, all’esterno del quale, tra l’altro, ci sarà la possibilità di provare le bici a pedalata assistita fornite dal Mega Bike, sotto lo sguardo attento dei tecnici, in grado di offrire ogni genere di dettaglio. Tanti anche gli ospiti di prestigio tra i quali spicca il nome del presidente regionale del Coni, Giorgio Brandolin.

Previste diverse degustazioni dei prodotti gastronomici tipici del territorio dei nove Comuni all’interno dei quali sono previsti i 16 percorsi per le bike. Percorsi che saranno spiegati dettagliatamente tramite dei cartelli murali e grazie al personale che sarà presente in fiera per tutta giornata.

Ma sono previsti anche alcuni video e altri momenti di animazione (dirette Fb, interviste e quant’altro) finalizzati a offrire agli interessati il maggior numero d'informazioni possibili su We Like Bike.

Di più: sarà anche possibile iscriversi per le pedalate lungo gli indescrivibili percorsi, molti dei quali tematici. “Stiamo producendo gli ultimo sforzi organizzativi", sostiene Francesco Ciani, tra i principali registi di We Like Bike, "e trattandosi dell’anno zero è evidente che tutto rappresenta una novità che la task force messa in campo a San Daniele sta affrontando con abnegazione, ma soprattutto con grandissimo entusiasmo. Per noi quanto fino qui realizzato è già un successo. Non a caso siamo già proiettati al prossimo anno...!”.