Neve in montagna: piste aperte e attività extra sci nei poli del Friuli Venezia Giulia

L’ultima nevicata ha portato un nuovo strato di neve fresca in tutti i poli, fino a 50 cm monte a Tarvisio e Sella Nevea. La situazione di apertura delle piste è stabile e pressoché invariata rispetto alle scorse settimane. Nel polo di Tarvisio tutte le piste sono aperte, mentre Piancavallo, Forni di Sopra, Ravascletto-Zoncolan e Sella Nevea presentano una o un paio di piste minori chiuse, per un totale di aperture che comunque va dal 90% al 97%.



Sappada presenta ancora una percentuale minore di aperture, ma nel week-end è previsto un aumento del demanio sciabile. Per maggiori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, consigliamo di visitare la pagina Infoneve delle varie località: Forni di Sopra, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio, Sella Nevea, Sappada. Per godersi i nuovi panorami innevati a 360° e rimanere aggiornati sulle condizioni meteo in tempo reale, è possibile visionare le nuove webcam.

Per ulteriori attività ed eventi sulla neve: http://www.turismofvg.it/Montagna-neve

Nel documento allegato il fitto programma di ciaspolate in programma.