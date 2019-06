Aperture serali straordinarie a Miramare

L’aria dolce del mare, l’incanto di un castello bianco arroccato su un promontorio roccioso, le calde sere d’estate, sono gli ingredienti ideali per i prossimi appuntamenti a Miramare. Con l’arrivo dell’estate, infatti, ritornano le aperture serali straordinarie e si comincia venerdì 21 con un concerto a cura del Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, protagonista il fisarmonicista Azmir Halilovic, che si terrà dalle ore 20 nella Sala del Trono. La serata inaugurale venerdì coincide pure con il solstizio d’estate e la Festa della Musica 2019, iniziativa che coinvolge in questa edizione 663 città e ben 8767 artisti (www.festadellamusica.beniculturali.it).



La collaborazione tra il Conservatorio di musica e Miramare si concretizza in una minirassegna concertistica che presenterà percorsi di stile e generi diversi con interpretazioni dei migliori studenti del Liceo musicale selezionati per esibizioni pubbliche. Gli appuntamenti avranno cadenza mensile e saranno preventivamente comunicati sui canali ufficiali web e social del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.



Per quanto riguarda le aperture serali straordinarie del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, dal 21 giugno al 6 settembre ogni venerdì si potrà visitare il Museo fino alle ore 22.30 (chiusura biglietteria ore 22.00).



Tra le varie iniziative in programma, il 12 luglio Miramare ospiterà lo spettacolo "Storie da raccontare" di Edoardo De Angelis, evento che si inserisce nell'ambito della seconda edizione del Festival Alpe-Adria dell'Archeologia Pubblica "senzaConfini".



La partecipazione agli eventi è inclusa nel regolare biglietto d’ingresso al Castello (intero € 8; ridotto 18-25 anni € 2; minori di 18 anni gratuito) ed è soggetta a limitazione di posti, per cui si consiglia la prenotazione all’indirizzo mail eventi.miramare@beniculturali.it.



Il ricco calendario estivo di eventi a Miramare, che comprende anche attività in collaborazione con WWF Area Marina Protetta sui temi dell’Arte e Natura, sarà tempestivamente promosso attraverso i canali social e web istituzionali.