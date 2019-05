Aquileia fa rete grazie al biglietto unico

Basilica, cripte, battistero, aula meridionale, campanile, domus-palazzo episcopale e Museo Archeologico Nazionale visitabili grazie all’acquisto del biglietto unico per tutta la stagione turistica: da questa settimana chi visita Aquileia potrà accedere ai vari siti con un solo biglietto al prezzo di 14 euro, valido 30 giorni dalla data dell’emissione.

Il biglietto unico consentirà di evitare code multiple alle casse e di pianificare il tour in più giornate, oltre ad avere un indubbio vantaggio economico per i maggiorenni. La somma dei singoli biglietti di accesso, che rimangono comunque in vigore, è infatti di 17 euro (Museo Archeologico Nazionale 7 euro, complesso basilicale 10 euro).

L’iniziativa - sottoscritta pochi giorni fa dal presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi, dal direttore del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia Luca Caburlotto e dal direttore della Società per la Conservazione della Basilica Alberto Bergamin - testimonia la volontà di fare squadra e di offrire al visitatore strumenti sempre più funzionali alla visita del sito.

Ulteriore obiettivo incentivare un percorso di visita del sito Unesco di Aquileia che comprenda tutti i punti d’interesse della città, in modo da stimolare una lettura delle sue molteplici stratificazioni, dall’età romana, a quella paleocristiana e medievale con un occhio anche alla nuove valorizzazioni. Le aree archeologiche e il Museo paleocristiano rimangono a ingresso gratuito e completano un itinerario dell’antica città in grado di restituire al visitatore uno sguardo d’insieme d’insieme che può essere poi ulteriormente approfondito tramite le nuove tecnologie grazie alle ricostruzioni virtuali delle aree archeologiche e della Basilica.

A breve, inoltre, sarà attivata, in accordo con il Mandamento Lagunare di Confcommercio presieduto da Pierluigi Mattiussi, una scontistica sulla attività produttive aderenti, che conferma la positiva collaborazione avviata già da tempo con il mondo dell’imprenditoria aquileiese.