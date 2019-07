Arriva la +Card Holiday

Da luglio a settembre, la montagna è una meta perfetta per vacanze all’insegna della natura, in famiglia o con gli amici. Si è, infatti, arricchita l’offerta estiva del Tarvisiano, località delle Alpi Giulie al confine tra Italia, Austria e Slovenia, grazie all’iniziativa transfrontaliera +Card Holiday, un contenitore di eventi, attrazioni e servizi per grandi e piccoli, concepiti per promuovere le attività all’aria aperta immersi in panorami mozzafiato.

Rispettare l'ambiente e valorizzare il patrimonio naturale e culturale delle confinanti aree del Tarvisiano e di Hermagor-Pressegger See e promuoverle come un’unica destinazione turistica transfrontaliera sono gli obiettivi principali del progetto Interreg WoM365 “365 Days - World of Mountains”, nato grazie alla consolidata collaborazione fra il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, l’Agenzia NLW Tourismus Marketing GmbH, ARGE Qualititätsbetriebe KIG Karnische Incoming GmbH & Mittgesellschafter e PromoTurismoFvg.

La carta all-inclusive +Card Holiday è una card nominativa gratuita per tutti gli ospiti delle strutture ricettive convenzionate e consente l’accesso gratuito a numerose attrazioni, ma anche al fitto programma di animazione estivo dedicato a tutta la famiglia. Oltre alle attrattive all inclusive, la card dà diritto a sconti fino al 30% su altri servizi nel comprensorio e nelle vicine Austria e Slovenia.

Nella +Card Holiday è incluso l’utilizzo gratuito di attrazioni quali le cabinovia del Monte Lussari e del Monte Canin, l’accesso al Museo Etnografico di Malborghetto, al museo Storico Militare Alpi Giulie e a quello della tradizione mineraria nonché al Parco Geominerario di Cave e, infine, al Palaghiaccio di Pontebba. Non vanno dimenticate inoltre gli sconti relativi alle offerte d’oltre confine quali la risalita in funivia con la Millennium Express di Pramollo, la spiaggia di Hermagor, il parco divertimenti Presseger See e le proposte per i più piccoli Terra Mystica ed il Labirinto di Roccia & Flying Fox.

Tante le opportunità per rendere ancora più divertente la vacanza in montagna. Prima di tutto il Forest Bathing, in italiano Bagno nel Bosco, un’attività di immersione nel bosco, in compagnia di una Forest Therapy Guide esperta, permette di godere appieno dei benefici della natura, grazie all’aiuto della quale, divertimento e rigenerazione psicofisica sono possibili.

C'è poi la possibilità di visitare la Fattoria Didattica - Il Rifugio dei Follettiospitata dall’Azienda Agricola Kratter, per conoscere più da vicino gli animali (anche attraverso laboratori dedicati ai più piccoli). Da provare (soprattutto per i più piccoli) l'approccio all’arrampicata, mentre per i più grandi imperdibile l'esperienza della speleologia e acque sotterranee con un approfondimento del fenomeno carsico delle acque sotterranee e la visita allo spettacolare Fontanon di Goriuda in Val Raccolana, punto di sbocco di buona parte delle acque dell’Altopiano del Canin. E ancora la possibilitàdi visitare il Parco internazionale geominerario Miniera di Raibl, il Parco Avventura Sella Nevea, dove provare l’emozionante Tarzaning, con cinque percorsi acrobatici di difficoltà crescente, in cui spostarsi tra gli alberi usando varie attrezzature, passerelle, funi, ponti tibetani, carrucole, liane e ponti sospesi, in totale sicurezza.

Per gli amanti del rischio ecco 880 metri di percorso e 73 di dislivello per cimentarsi con il Funbob, una discesa da un monte a tutta velocità, a bordo di un bob su rotaia. Un percorso di 880 metri di lunghezza e 73 di dislivello che attraversa boschi e prati fioriti, curvando su stretti pendii. Per chi invece preferisce godersi le vacanze senza brividi ottima anche il ventaglio di passeggiate naturalistiche attraverso i boschi ed escursioni sulle tracce della Grande Guerra.

Alla scoperta dell’Altopiano del Montasio c'è la possibilità di misurarsi con il Nordic Walking, una delle attività sportive più complete e alla portata di tutti mentre chi sceglie la comodità potrà gustarsi una gita su una carrozza trainata dai cavalli tra boschi e prati incantevoli.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano (tel. 0428 2392 - consorzio@tarvisiano.org o visita il sito www.tarvisiano.org)