Attesa per il Nevee Outdoor Festival

Si arricchisce di altri eventi il Nevee Outdoor Festival che, giunto alla sua quarta edizione, si terrà a Sella Nevea, in comune di Chiusaforte, nel weekend del 20 e il 21 luglio. Già venerdì 19 alle 20, si entra nel vivo con il Warm Up Event che si svolgerà nel centro polifunzionale di Sella Nevea. Sarà inaugurata alla presenza delle autorità l'edizione 2019, con Saverio D'Eredità ed Emiliano Zorzi che presenteranno la loro nuova guida Alpi Giulie e Carniche orientali, mentre Simone Barberi ci parlerà di The Clean Approach – Essere, Outdoor, un documentario di Luca Albris sulla scoperta del profondo rapporto tra uomo e natura attraverso le pratiche sostenibili.

Ulteriore chicca da segnalare il workshop con il fotografo Federico Ravassard che si terrà sulle pareti del Bila Pec, per capire e imparare ciò che sta dietro uno scatto di arrampicata, dall’attrezzatura fotografica da utilizzare alle manovre di corda necessarie per muoversi in parete in sicurezza.

Il Nevee Outdoor Festival ha l'ambizioso obiettivo di voler far scoprire, attraverso lo sport, il Friuli Venezia Giulia, ponendo in evidenza tutte le possibilità turistiche offerte dalla montagna, con particolare attenzione al Canin, al Montasio e alla Val Raccolana, un territorio molto vasto e ricco di potenzialità. La due giorni propone attività tra le più disparate: arrampicata (bouldering, arrampicata sportiva, baby climb, vie lunghe multipitch), speleologia, escursionismo (lungo i sentieri Cai, i percorsi botanici, i percorsi storici della Prima Guerra Mondiale, i sentieri geologici), trail running, montainbike, highline e slackline, danzaerea, yoga e acroyoga e sci in ghiacciaio (condizioni neve permettendo).

Tutte le attività sportive saranno supervisionate da istruttori e guide esperte, che si metteranno a disposizione dei partecipanti per individuare i livelli e le possibilità di ognuno e di conseguenza far provare la disciplina scelta. Durante il Festival sarà presente la Delegazione regionale del Soccorso Alpino e Speleologico con alcuni stand informativi sulle attività svolte.

Il Rifugio Gilberti, quota 1.850 metri, sarà come nelle edizioni passate il luogo fulcro delle giornate di sabato 20 e domenica 21. Sarà infatti nei suoi pressi che saranno allestiti gli stand dei partner tecnici, i punti di ristoro e il campo tende. Gli iscritti alla manifestazione potranno partecipare a tutte le attività in programma supportati e guidati da professionisti ed esperti delle varie discipline e attività proposte. Durante i due giorni “in quota” della manifestazione si potrà assistere a varie esibizioni di forti atleti nelle discipline di arrampicata, highline, danza aerea, acroyoga e praticare liberamente sport.

In affiancamento alle attività sportive si terranno concerti e saranno presenti spazi espositivi per associazioni e per i partner tecnici. Si terranno workshop di fotografia sportiva e di tessuti aerei. E, novità dell'edizione 2019, ci sarà un concorso fotografico legato al mondo dei social media che premierà i migliori scatti pubblicati su Instagram, Facebook e Twitter con l'hashtag #myNOF.

Sabato 20 luglio si celebrerà il Romboss Fest, in memoria di Leonardo Comelli, con l'anteprima del Baiting di Gravity Dj. Ricordare Leonardo portando avanti questa iniziativa frutto dell’impegno e del volontariato di molte persone, associazioni, professionisti ed enti coinvolti nel progetto riteniamo sia il migliore dei modi per sentirlo ancora con noi. La manifestazione si chiuderà domenica 21 con la consegna dei premi a estrazione.

Sponsor e partner: Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano della Drava in Provincia di Udine, Consorzio B.I.M. Drava - Regione FVG - Comune di Chiusaforte - Comune di Resia – Fabrizio Mansutti - Promoturismo FVG - Parco Naturale delle Prealpi Giulie - Società Alpina delle Giulie - Commissione Grotte Eugenio Boegan - Scuola Nazionale di Alpinismo Emilio Comici - Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia - Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia - Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Rifugio Celso Gilberti - Rifugio Divisione Julia - Rifugio Giacomo di Brazzà - Consorzio Il Tarvisiano - Scuola Sci Sella Nevea - Hotel Canin, Sella Nevea - Hotel Forte, Sella Nevea - Mangart Climbing - Farmacia Spaliviero - Società Alpina Friulana - Alternativa Sport - El Condor Sport – Sportler - E9 - Kong - Scarpa - Black Crows -Ferrino