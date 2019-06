Attiva la linea Lignano Grado

Dedicato agli amanti del turismo “slow” e delle due ruote, al servizio estivo “Bicibus” SAF lungo la linea Udine - Palmanova - Aquileia – Grado già attivo dallo scorso aprile, da domani 15 giugno viene attivato anche il collegamento Lignano-Grado.

Bicibus sarà in servizio con 3 coppie di corse giornaliere fino all’8 settembre ogni sabato, domenica e festivi e per tutta la settimana di ferragosto, con partenze da Lignano alle 08:00, 11:20 e 18:00 e da Grado alle 9:40, 13:00 e 19:40. Le fermate intermedie sono: Latisana, San Giorgio di Nogaro, Cervignano e Aquileia



Grazie al progetto realizzato in coordinamento con PromoTurismo Fvg e altri operatori di trasporto pubblico, sono stati attivati i percorsi BiciBus che meglio sostengono il traffico cicloturistico in regione e nell’area balneare. Ricordiamo anche il collegamento marittimo Marano-Lignano con 4 coppie di corse giornaliere più una serale nei weekend, con la motonave rosa dei Venti che può trasportare fino a 10 bici per corsa.



È obbligatoria la prenotazione di BiciBus entro il giorno feriale precedente al viaggio. Tutte le informazioni sul sito www.saf.ud.it - Orari - Bicibus 2019. Il trasporto della bicicletta è incluso nel prezzo del biglietto di corsa semplice per il bus, mentre sulla motonave è previsto un sovrapprezzo. Per maggiori info: call center SAF 800 915303 (da fisso) +39 0432 524406 (da mobile), dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 / 14.30-17.30; sabato 8.30-12.30.