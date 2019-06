Bambini e vacanze: nel Tarvisiano si impara ad arrampicare

A Tarvisio i bambini imparano ad arrampicare grazie agli speciali corsi di approccio all’arrampicata, una delle tantissime iniziative proposte nell’offerta estiva di Forest Camp, il contenitore di attività per le vacanze in montagna. Fin da piccolissimi ci arrampichiamo ovunque: l’istinto di scalare è innato nell’essere umano, un atto che sovente viene contrastato ma che, se gestito adeguatamente, porta beneficio al corpo e alla mente.



Infatti, l’arrampicata sviluppa le capacità motorie, la percezione, la concentrazione, la precisione e il senso di responsabilità. È, soprattutto per i giovanissimi, una disciplina molto impegnativa che stimola l’autostima e, una volta raggiunta la cima, regala grandi soddisfazioni.



Ecco quindi che il programma estivo di approccio all’arrampicata di Forest Camp è studiato appositamente per unire agli effetti positivi dell’arrampicata e tanto divertimento per tutta la famiglia.



I corsi di approccio all’arrampicata sono gratuiti per i possessori di Forest Camp Card, la chip card nominativa che permette di entrare gratuitamente in molte strutture convenzionate e di fruire di speciali sconti e promozioni.



Forest Camp Card può essere attivata per 3 giorni, al costo di 35 euro, oppure per 7 giorni, a 50 euro.



Per maggiori informazioni: info.tarvisio@promoturismo.fvg.it