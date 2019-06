Bibione, nuove aree fumatori con il legno solidale

Consegnate e installate su otto chilometri di spiaggia di Bibione 43 aree per fumatori commissionate dal comune di San Michele al Tagliamento. Le zone attrezzate sono costruite con il legno delle foreste certificate del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e che gode del marchio Filiera Solidale Pefc perché proveniente dalle foreste schiantate dal ciclone Vaia dello scorso ottobre.

I manufatti si compongono di sedute, ombrelloni, recinzione e pedane accessibili e si caratterizzano per alcune peculiarità specifiche. Sono stati progettati e realizzati in ottica “Economia Circolare” per la facilità nella manutenzione e per il prolungamento del ciclo di vita. Molta attenzione è stata data agli elementi usurabili che, grazie alla loro reversibilità, possono essere riutilizzati su entrambe le facce. Le attrezzature sono state progettate e fabbricate seguendo il concetto di “Eco Design” per una facile separazione tra i materiali in ottica di riuso e di riciclo.

Quella di Bibione è un'iniziativa che fa bene, all’ambiente, all’uomo e alla natura. S'inserisce nel contesto delle spiagge italiane chiamate a proporre alla propria clientela attrezzature che sostituiscano la plastica con materiali che per loro natura diano diversi vantaggi: essere rinnovabili, capaci di stoccare la CO2, di basso consumo energetico, recuperabili e riciclabili a fine ciclo vitale.