Caldo e afa: ecco le spiagge alternative in Friuli

Come far fronte alla morsa del caldo, se il lavoro e impegni vari non lasciano il tempo di andare al mare a fare un bel bagno? In Friuli Venezia Giulia non mancano le alternative, a una manciata di chilometri e soprattutto low budget. Tra fiumi, torrenti e laghi tutte le province della regione possono vantare spiagge alternative alle tradizionali località balneari. Insomma, evitando code e la ressa delle località di mare più frequentate in regione e spendendo poco ci si può regalare un bagno in relax al fresco in mezzo alla natura.



Dove? Partiamo da Udine, dove le località più gettonate per trascorrere una giornata al sole sono il lago dei Tre Comuni e quello di Cave del Predil e il torrente Palar, che si raggiunge da Alesso, frazione di Trasaghis. Non bisogna dimenticare il Cornappo, che deve il suo nome alla piccola frazione di Taipana, dove nasce. Meta frequente nel fine settimana, offre molti punti interessanti tra Torlano e Monteaperta.



Non mancano i fiumi, Tagliamento e Natisone, ricchi di angoli facilmente raggiungibili. Per quanto riguarda il Tagliamento, da segnalare il corso compreso tra Venzone e San Daniele, grazie alla presenza di molti tratti con acque calme e piccole spiagge, facilmente accessibili.

Numerose anche le spiaggette sul Natisone, molto amato non solo dai pescatori, ma pure da chi cerca refrigerio nelle calde giornate estive.



A Pordenone sul greto del fiume

Nel Friuli occidentale, unica provincia senza sbocchi sul mare, i greti del fiume fanno le veci delle spiagge di sabbia. Cordenons è la meta preferita dei giovanissimi, che si radunano sulle sponde del Meduna. Le grave del Meduna, come segnalato in alcuni siti Internet, sono, inoltre, l’unica meta per nudisti del Friuli occidentale.

Il greto del torrente Cellina, nella zona tra Cimolais, Claut, Barcis e Andreis, è, invece, la destinazione preferita delle famiglie con bambini, che, lungo i torrenti che tagliano la Valcellina (oltre al Cellina, anche Cimoliana e Settimana) cercano refrigerio. Non mancano, lungo l’asse del torrente, zone attrezzate con possibilità di parcheggio e i servizi igienici, previo pagamento di un prezzo contenuto. Stesso discorso per chi vuole trascorrere una giornata di sole sul lago di Barcis. Anche in questo caso, non mancano le aree attrezzate.

Meta ambita anche la zona di Tramonti di Sotto e di Sopra intorno al lago di Redona. Un’area attrezzata, anche in questo caso è richiesto il pagamento di un pedaggio, offre occasione di ritrovo per molti pordenonesi. Discorso che vale anche per la Val d’Arzino, attraversata dall’omonimo torrente. Tra Pordenone e Porcia, merita una menzione il lago Burida, un’ampia distesa d’acqua attorno alla quale si può anche fare una passeggiata.