Camping Sabbiadoro migliore campeggio per le vacanze in camper

Anche quest'anno sono stati assegnati i Certificati di Eccellenza KoobCamp ai 10 migliori Campeggi per Camper del 2019: il Camping Sabbiadoro - Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, è stato scelto dai camperisti come la migliore struttura italiana per le vacanze in camper. Il Camping Sabbiadoro mette a disposizione dei camperisti circa 900 piazzole che variano dai 60 ai 100 mq e che sono dotate di attacco luce, acqua, TV, carico/scarico acque grigie, in moda da soddisfare le esigenze di tutti.



Introdotto con la scorsa edizione dei Certificati di Eccellenza del network turistico KoobCamp (https://www.koobcamp.com/), grazie alla collaborazione con il sito specializzato CamperOnLine (https://www.camperonline.it/), il premio dedicato ai migliori Campeggi per Camper del 2019 è stato assegnato attraverso l’analisi delle recensioni lasciate dai camperisti. Gli esperti del portale sulle vacanze in camper spiegano che le migliori recensioni riguardano le strutture che offrono manovre agevoli di accesso e la possibilità di carico e scarico alle famiglie che viaggiano in camper. Molto importante è anche la posizione del campeggio: escursioni, passeggiate, sport e luoghi da vedere sono fondamentali per una tipologia di turista che ama esplorare il territorio. La vittoria finale del Camping Sabbiadoro rappresenta bene la Top 10 di eccellenze italiane nell’accoglienza dei camperisti.



Di seguito la classifica dei 10 migliori Campeggi per Camper del 2019 (in ordine casuale, vincitore a parte):

• Camping Sabbiadoro - Lignano Sabbiadoro (UD)

• Family Wellness Camping al Sole - Ledro (TN)

• Camping Vidor - Family & Wellness Resort - Pozza di Fassa (TN)

• Camping Miravalle - Campitello di Fassa (TN)

• Camping Village Mareblu - Cecina (LI)

• Camping Bellamare - Porto Recanati (MC)

• Camping le Dune - Muravera (CA)

• Camping Village Don Diego - Grottammare (AP)

• Camping Catinaccio Rosengarten - Pozza di Fassa (TN)

• Campeggio Merano - Merano (BZ)



I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.com ( https://www.campeggi.com/ ) e sugli altri siti del network, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e uno strumento al servizio dei turisti stessi, per una migliore organizzazione delle proprie vacanze.