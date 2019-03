Castelli Aperti: in Fvg 19 dimore dal mare alla montagna

Con l’arrivo della primavera, torna l’appuntamento con Castelli Aperti FVG, l’occasione per immergersi in un viaggio indietro nel tempo, visitando le dimore che hanno segnato la storia della regione e la sua cultura transfrontaliera: sono 19 i manieri che apriranno al pubblico nel week end del 6 e 7 aprile con due importanti novità.



Il viaggio tra i castelli includerà infatti anche i due castelli di Strassoldo, lo splendido borgo medievale perfettamente conservato a Cervignano del Friuli (UD): il Castello di Sopra e il Castello di Sotto saranno visitabili per la prima volta nelle aree che non sono normalmente aperte al pubbliche durante la mostra-mercato “Fiori, Acque e Castelli” (previsto il 13 e 14 aprile).

19 castelli visitabili in tutta la regione.



Per la primavera 2019 le dimore saranno 19, situate in tutte le province della regione:

in provincia di Trieste il Castello di Muggia; in provincia di Gorizia il Castello di San Floriano del Collio, il Castello di Spessa di Capriva e Palazzo Lantieri;

in provincia di Pordenone: Palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini), Palazzo D’Attimis Maniago e il Castello di Cordovado;

nella provincia di Udine saranno il Castello di Susans (Majano), Palazzo Romano (Case di Manzano), il Castello di Villalta (Villalta di Fagagna), Rocca Bernarda (Ipplis di Premariacco), il Castello di San Pietro (Ragogna), il Castello di Arcano (Rive D’Arcano), il Castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di S. Vito al Torre), Casaforte La Brunelde (Fagagna) e il Castello di Ahrensperg (San Pietro Al Natisone).



IL CONCORSO FOTOGRAFICO CON IgersFVG

Castelli Aperti è social: ritorna infatti il concorso fotografico in collaborazione con la community IgersFVG. Per partecipare, basterà condividere su Instagram - fino al 14 Aprile 2019 - le proprie fotografie dei castelli aderenti alla manifestazione, usando l’hashtag #castelliaperti19. Al termine del contest, una selezione di scatti entrerà a far parte di un instant book digitale che sarà caricato sul sito del Consorzio. La giuria sceglierà, infine, tre foto che saranno decretate vincitrici del contest. Gli autori degli scatti saranno invitati a visitare la sede del Consorzio Castelli, presso la Torre di Porta Aquileia a Udine. Nella stessa occasione, potranno ritirare alcuni omaggi messi a disposizione dagli organizzatori: dei volumi fotografici e degli ingressi omaggio da utilizzare nella prossima edizione. Inoltre, saranno invitati a partecipare all’evento “Empty” (visita fotografica riservata) organizzato insieme alla community Igersfvg presso uno dei castelli.



Le visite partono all’inizio di ogni ora; le residenze saranno aperte in entrambe le giornate, fatta eccezione per il Castello di Spessa, Rocca Bernarda, Palazzo Romano e il Palazzo d’Attimis Maniago che accoglieranno i visitatori solamente nella giornata di domenica. L’ingresso ad ogni singolo castello è di 7 euro (3,5 euro per i bambini dai 7 ai 12 anni). La prenotazione non è necessaria. Per maggiori informazioni è consigliabile visitare il sito del Consorzio www.consorziocastelli.it, con orari e aperture aggiornati, oltre al programma completo della nuova edizione, oppure la pagina Facebook www.facebook.com/CastelliApertiFriuliVeneziaGiulia.