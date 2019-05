Con il treno a vapore a èStoria

Da Trieste a Gorizia e Nova Gorica, percorrendo il raccordo internazionale, a bordo di un treno a vapore. Sabato 25 maggio la Fondazione FS, in collaborazione con la Regione, ha organizzato un viaggio in partenza alle 11.12 dalla stazione di Trieste Centrale e arrivo a Gorizia alle 12.32. Qui è prevista una sosta di circa 30 minuti. Il direttore generale della Fondazione Fs, Luigi Cantamessa e il sindaco di Gorizia Rodolfo Zibera, accompagneranno i viaggiatori nella sala d’attesa della stazione, dove visiteranno la mostra fotografica “Cavalli 8 - Uomini 40, Binari in Guerra”, realizzata in collaborazione con l’Associazione storico-ricreativa Carsoetrincee. Intorno alle 13 il treno storico ripartirà alla volta di Nova Gorica percorrendo il raccordo internazionale, con arrivo previsto alle 13.20 circa.

Dopo i saluti istituzionali tra le autorità italiane e quelle slovene, i viaggiatori del treno storico potranno fruire di un servizio navetta per i giardini pubblici di Gorizia dove si svolgerà il Festival internazionale èStoria. Dalle 15 alle 16, nella tenda Apih, è in programma un incontro dal titolo “La grande famiglia dei ferrovieri. Una storia di dedizioni, assistenza e identità nell’Italia del Novecento” con l’intervento di Cantamessa.

Al termine della manifestazione i viaggiatori potranno raggiungere la stazione di Gorizia con i bus navetta messi a disposizione dalla Regione. Il treno storico partirà alle 17 con arrivo previsto a Trieste Centrale alle 18.27.

I biglietti per viaggiare a bordo del treno storico per èStoria si possono prenotare inviando una email all’indirizzo di posta elettronica trenistorici@fondazionefs.it indicando cognome, nome, recapito telefonico, numero di biglietti da prenotare (adulti, ragazzi 4-12 anni non compiuti) al costo di 15 euro per gli adulti e 7,5 euro per i ragazzi fino a 12 anni di età. Per partecipare all’evento è necessario attendere l’email di conferma da stampare e presentare al personale FS in servizio sul treno storico.

Informazioni dettagliate consultando la sezione “viaggi ed eventi” del sito web fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.