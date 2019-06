Dolomiti, il riconoscimento Unesco fa crescere il turismo

L’inserimento delle Dolomiti nella lista dei beni patrimonio dell’umanità Unesco ha fatto decisamente bene al turismo. Dal riconoscimento, nel 2009, si è registrato un più 10 per cento dei visitatori, con punte anche superiori, che in alcune località arrivano fino al 90 per cento.

Il dato è stato reso noto questa mattina alla Camera dei Deputati a Roma, in occasione della presentazione delle celebrazioni per il decennale, che si apriranno il 26 giugno a Cortina, sede della Fondazione. Alla conferenza stampa erano presenti Marcella Morandini, direttore della Fondazione, la sottosegretaria all’Ambiente Vannia Gava e l'assessore regionale Graziano Pizzimenti.

I festeggiamenti andranno avanti per tutta l'estate, con 140 eventi organizzati dalle associazioni del territorio che copre un'area di 142mila ettari fra Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine.