Enjoy Collio, in viaggio con il treno del vino

La terza edizione di Enjoy Collio Experience, in programma tra il 29 maggio ed il 2 giugno, sarà ricca di iniziative ed esperienze in grado di far vivere il territorio nel profondo mettendo in rete le realtà che lo animano.



La novità di rilievo del 2019 è legata alla partnership tra Consorzio Collio, Fondazione FS, Regione FVG e i Comuni di Trieste, Gorizia e Cormons che, all'interno del programma dei 26 treni storici che viaggiano sui binari della regione, ha dedicato una tappa a Cormons, prevista per domenica 2 giugno.



Si tratterà di un treno storico con carrozze d’epoca Centoporte anni ’30, che partirà da Trieste alle ore 9.45, con fermate a Monfalcone (10.12), Sagrado (10.22), Gorizia (10.35) e arrivo a Cormons alle 10.45, dove si farà tappa per degustare le eccellenze del Collio e visitare alcuni dei luoghi più caratteristici.



Ad attendere i viaggiatori alla stazione di Cormons, dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale, ci saranno le navette che consentiranno di arrivare presso i produttori e le cantine aderenti all’iniziativa dove si potrà pranzare, previa prenotazione al numero 0481 639334 della Pro Loco di Cormons, con prodotti di produzione locale (si precisa che i menù potrebbero non essere adatti a celiaci, vegani e vegetariani). Le proposte saranno le seguenti:



1. Pradis | Cormons | Passeggiata tra i filari e incontro con i produttori.

2. Ca’Ronesca | Dolegna del Collio | Degustazione in terrazza, alla cieca

3. Sgubin | Dolegna del Collio | Il percorso della vita

4. Scolaris | San Lorenzo Isontino | Visita al vigneto e degustazione

5. Graunar | Ponte del Calvario (Gorizia) - Visita al vigneto e degustazione.



Esprime soddisfazione, l’assessore al turismo di Cormons, Martina Borraccia per l’iniziativa: “è la prima volta che un treno storico si fermerà a Cormons, cuore del Collio, dando l'opportunità ai passeggeri di visitare e vivere il territorio grazie alle degustazioni guidate nelle cantine, di passeggiare tra i filari nelle vigne e di conoscere da vicino attraverso i racconti dei viticoltori, il mondo del vino e le peculiarità che da sempre contraddistinguono questa fascia di terra dalle dolci colline a metà tra le montagne ed il mare. Un bel biglietto da visita, certi che il treno del vino sarà senza dubbio un’esperienza unica che grazie alla collaborazione con Fondazione FS, ha portato una nuova e importante tappa nel calendario consolidato dei Treni Storici del Friuli Venezia Giulia, dando così la possibilità di conoscere meglio tutte le bellezze della regione”.



Non solo enogastronomia, ma il programma, grazie alla collaborazione di Controtempo jazz, prevede un’animazione musicale di spessore: durante il viaggio infatti si esibirà il gruppo Cocktail Capers, con un repertorio omaggio ai gruppi degli anni '30 e '40 della ‘swingin' America.



Al pomeriggio il viaggio in treno proseguirà alla volta di Gorizia, dove ad attendere i viaggiatori, dopo i saluti dell’Amministrazione Comunale, e il trasferimento in centro in bus, vi saranno le visite guidate alla mostra Francesco Giuseppe e al Parco della villa Coronini Cronberg.



Prenotazioni e informazioni: Pro Loco/Ufficio turistico di Cormons tel 0481 639334 oppure mail castrumcarmonis@hotmail.com

Biglietti in prevendita su tutta la rete Trenitalia (biglietterie, self service e sito web).

Tariffe: adulti 10 €, ragazzi (4-12 anni) 5 bambini (0-4 anni) gratis