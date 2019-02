Escursione da Cornino a Monte Prat e San Rocco

E' in programma domenica 10 febbraio, l'escursione lungo i luoghi e i sentieri delle Grande Guerra da Cornino a Monte Prat e San Rocco. Questa escursione porta ad apprezzare le emergenze storiche e naturalistiche lungo il tracciato Cornino - Stavoli Ledrania - Monte Prat - San Rocco - Cornino. Un viaggio nello scenario della battaglia del Tagliamento, dove sul campo saranno ricostruite le dinamiche dello sfondamento operato il 2-3 novembre 1917 dalle fanterie bosnoerzegovesi e dell'operato delle truppe italiane (reparti delle Brigate "Lombardia" e "Lario"). La camminata si svolge in un contesto di particolare valore geologico, ambientale e panoramico, noto per la presenza della Riserva del Lago di Cornino e del Progetto Grifone. Infine, a San Rocco è prevista la visita alla mostra permanente "Cara Mamma ti scrivo", dedicata alla corrispondenza militare



RITROVO: ore 9:00, presso l'imbocco occidentale del Ponte di Cornino (Comune di Forgaria nel Friuli - UD ) Gps: Lat 46.21815 - Long 13.01823 Escursione per persone allenate. Necessitano abbigliamento e calzature da trekking, pranzo al sacco, adeguato quantitativo di acqua; durata ore 8 circa (inclusa visita alla mostra - possibili variazioni), dislivello complessivo 700 m circa. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: due quote per gli abbonati; euro 15 per non abbonati; gratis per gli under 18 accompagnati. ISCRIZIONE ALLA PARTENZA. E' POSSIBILE EFFETTUARE LA SOLA VISITA PRESSO LA MOSTRA "CARA MAMMA TI SCRIVO" DI SAN ROCCO, ALLE ORE 15:00 (INGRESSO LIBERO). ESPERTO SITI GRANDE GUERRA FVG: dr. Marco Pascoli GUIDA NATURALISTICA FVG: prof. Nicola Carbone. Info: cel. 347 30 597 19 - mail: info@grandeguerra-ragogna.it OGNI PARTECIPANTE SVOLGE L'ESCURSIONE SOTTO PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA'