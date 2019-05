Escursione Risorgive del Vinchiaruzzo

Domenica 12 maggio, con una visita alle risorgive del Vinchiaruzzo a Cordenons, prende il via una serie di tre escursioni guidate alla scoperta della biodiversità nel nostro territorio e di ciò che la minaccia, a cura del circolo Legambiente "Fabiano Grizzo" di Pordenone, in collaborazione con l'Associazione Naturalistica Cordenonese.



Ad accompagnare i partecipanti sarà la guida naturalistica Anna Carpanelli, appassionata frequentatrice di ambienti naturali e curatrice, assieme a Marco Valecic, del manuale "Specie vegetali esotiche invasive in Friuli Venezia Giulia". Carpanelli darà preziose indicazioni su come osservare l'ambiente che ci circonda, dimostrando sul campo come fare un'attività di monitoraggio delle specie vegetali e animali che si incontrano, imparando a distinguere tra specie autoctone ed alloctone.



Durante l'escursione verrà realizzata un'attività prevista dal progetto di Legambiente nazionale "Volontari per Natura", mirato a diffondere la cultura della citizen science, ovvero la scienza fatta dal cittadino. Attraverso la ricerca di specie rare e di pregio, nonché di eventuali specie aliene invasive presenti nell'area, i partecipanti contribuiranno a creare una grande mappa della biodiversità del nostro Paese, mettendo insieme i dati raccolti su tutto il territorio italiano. Non ultimo, tramite tale progetto si mira a trasmettere l'importanza di rendersi cittadini attivi, che osservano, tutelano e apprezzano il proprio territorio.



L'iniziativa è inserita nell'ambito del progetto "Acqua bene comune - Risorsa e (è) vita" realizzata con il contributo di Coop Alleanza 3.0 e la collaborazione dei soci Coop del Pordenonese.

Il ritrovo è alle 9 presso la piscina comunale di Cordenons in via Cortina 160. Il rientro è previsto per le 12:30. La partecipazione all'escursione è gratuita ma è obbligatoria l'iscrizione scrivendo a: pordenone@legambientefvg.it oppure mandando un messaggio alla pagina Facebook di Legambiente Pordenone.

Necessario abbigliamento sportivo e adeguato alle condizioni meteo.