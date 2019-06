Estate alla Grotta Nuova di Villanova

Entra nel vivo il programma degli eventi estivi alla Grotta Nuova di Villanova. Per il mese di giugno sono stati organizzati due appuntamenti da non perdere per vivere il mondo sotterraneo in maniera diversa. Domenica 23 giugno, alle 14, ci sarà un evento pensato per tutti gli amanti della fotografia naturalistica. Il “Giro fotografico” sarà un’occasione unica per immortalare scorci e panorami mozzafiato, difficili da vedere durante una normale visita turistica. L’escursione è aperta a tutti, curiosi e appassionati, muniti di attrezzatura propria, cavalletto e abbigliamento adeguato. La visita durerà circa 3 ore. Il ritrovo è previsto alle 13.45, alla reception grotte.



I posti sono limitati. Per informazioni contattare Tiziana Angotzi all’indirizzo tizcaver@gmail.com o al numero 347-8830590.



Domenica 30 giugno, alle 18.30, l’iniziativa “Il cuore di Pachamama” sarà dedicata a chi cerca una parentesi di relax e di riconnessione con le energie della terra. «Seguendo l'antico sentiero dei primi esploratori – anticipano gli organizzatori – raggiungeremo l'imponente pozzo di entrata, scoperto 100 anni fa, e lasceremo fluttuare verso l'alto pesi e pensieri negativi grazie alle benefiche vibrazioni sonore dei gong e al profumo degli incensi». Sono necessari abiti comodi e caldi, tappetino da yoga, cuscino, scarpe da trekking e bandana. Ritrovo alle 18, alla reception grotte. I posti sono limitati.



Per informazioni, costi e prenotazioni scrivere agli indirizzi tizcaver@gmail.com oppure stefano@altronde.it o chiamare il numero 328-2476284. Per tutto il mese di giugno, il percorso turistico della Grotta Nuova si potrà visitare sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 18. Per informazioni www.grottedivillanova.it oppure scrivere a info@grottedivillanova.it. Per prenotazione comitive/centri estivi chiamare il 389-4488965.