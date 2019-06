Estate sui monti in sicurezza

La stagione estiva è ai blocchi di partenza, ma per andare in montagna bisogna essere preparati. Per Sergio Buricelli, capostazione del soccorso alpino di Cave del Predil, “è fondamentale seguire un corso sulla sicurezza. A livello nazionale lo scorso anno il soccorso alpino ha eseguito 10mila interventi. Soltanto il 5 per cento delle persone soccorse erano iscritte al Cai. Questo significa che avere una formazione e preparazione diminuisce di molto l’incidenza degli incidenti che possono trasformarsi in vere catastrofi”.



A vigilare sugli escursionisti è il Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, che vanta 382 tecnici volontari, i quali operano in quattordici stazioni che coprono tutto il territorio regionale, di cui dieci alpine: Cave del Predil (la più antica), Forni Avoltri, Forni di Sopra, Maniago, Moggio Udinese, Pordenone, Trieste, Udine, Valcellina e Sappada. Quest’ultima è entrata in organico nel 2018 con il passaggio della cittadina alpina alla nostra regione. Il Friuli Venezia Giulia ha anche quattro stazioni speleologiche (Pordenone, Gorizia, Trieste, Udine).



“Non si può obbligare nessuno - spiega Buricelli - a seguire un corso di sicurezza. E’ una decisione che si deve prendere in maniera autonoma. Se non si vuole seguire un corso, però, bisogna avere almeno una buona preparazione atletica”.



Attrezzatura

E' importante anche la predisposizione a organizzare il materiale, dall’abbigliamento a una buona scarpa. “Fino al 60 per cento degli incidenti spiega il capostazione del soccorso alpino di Cave del Predil - è dovuto a una caduta dopo una scivolata. E’ fondamentale essere ben assicurati e questo significa prima di tutto avere una buona calzatura. Di certo non infradito o scarpe da ginnastica, anche se questi sono casi rari”. Non dipende tanto dal prezzo quanto dal farsi consigliare bene al momento dell’acquisto. “Qualsiasi negozio specializzato - dice Buricelli - ha sicuramente a disposizione grandi professionisti che non consiglieranno mai l’acquisto di uno scarpone con la suola rigida a chi vuole fare il Sentiero Italia (lungo oltre 6mila chilometri, ndr). La suola rigida deve essere scelta solo da chi vuole fare una salita non da chi vuole cemminare chilometri in pianura”.



Il consiglio della guida

Prima di fare un’escursione in montagna è necessario, oltre agli scarponi, avere una giacca termica e impermeabile e occhiali da sole e protezione. “Il sole in montagna - spiega Buricelli - può fare grossi danni. Le temperature possono salire di molto e i raggi Uvb sono nocivi, soprattutto se si attraversa una lingua di neve. Io dico sempre, seguendo un proverbio cinese, che le battaglie si vincono prima di combattere, quindi prima di andare in montagna bisogna attrezzarsi bene e, soprattutto, guardare il meteo il giorno prima. Anche se la mattina il cielo è terso può succedere che l’umidità, verso le ore più calde, porti cumuli che si trasformano in rovesci a macchia di leopardo su tutto l’arco alpino”.

Comunque, sarebbe meglio affidarsi a una guida alpina. “La guida - spiega il capostazione - inquadrerà immediatamente il cliente e gli potrà consigliare anche di fare un allenamento specifico prima di affrontare, eventualmente, un ghiacciaio”.



Ricordo sul Monte Tuglia

Un grande chiodo di un metro e settanta e un’ottantina di chili di peso è stato piantato sulla vetta del Monte Tuglia. E’ questo l’omaggio reso dai compaesani e dai colleghi soccorritori di Carlo Ceconi, il tecnico del Soccorso Alpino e speleologico di Forni Avoltri scomparso sotto una valanga sul Monte Coglians ai primi di febbraio del 2019. Un monumentale chiodo, il simbolo dell’unione tra la parete e l’alpinista, realizzato in forma di scultura di legno, è conficcato sulla cima di quello che è considerato il Cervino della Carnia, per la sua forma aguzza. La scorsa domenica sono stati i tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico, i colleghi di Carlo “Lotta” Ceconi - a issare sulla ripida vetta il manufatto, mettendo in sicurezza, pulendo e attrezzando con duecento metri di cavo e chiodi l’itinerario di salita lungo la via normale - il sentiero “Creto di Tuio” - a quella cima. Occasione per rendere l’itinerario più sicuro e divertente.



Prima dell’elisoccorso

Chi frequenta la montagna ed è iscritto al Cai è coperto da un’assicurazione che evita in tutti i casi il rischio di pagare l’intervento dell’elisoccorso, anche fuori regione o all’estero. Per chi va in montagna senza l’iscrizione, il pericolo di dover mettere mano al portafoglio fuori dai nostri confini è concreto. Tuttavia, è sempre molto difficile stabilire quando ci sia imperizia o scarsa preparazione.

Non c’è solo l’elicottero, però. Il Cai è stato il primo a utilizzare il GeoResq servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso. Il servizio, gestito dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, consente di determinare la propria posizione, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni e l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso. Il servizio è abbinato al proprio smartphone.

GeoResq è, ovviamente, migliore delle ricerche basate su indicazioni approssimative o sulle celle dei telefoni cellulari che si rivelano inesatte su aree troppo vaste.



Trasporto in barella

E' in corso fino a domenica 26 un corso di formazione della Scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico che ha richiamato a Taipana da Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna, Puglia, Campania, Sardegna, Lazio, Sicilia e Marche oltre che dalla nostra regione - una quarantina di tecnici specializzati per compiere alcune esercitazioni in profondità e testare tecniche e materiali diversi. I tecnici partecipanti sono dal 23 maggio ospiti in una struttura messa a disposizione dal piccolo comune prealpino. Obiettivo del corso è la formazione sul cosiddetto “trasporto avanzato barella”, ovvero il trasporto di un infortunato in tratti prevalentemente orizzontali effettuato con squadre composte da pochi tecnici. Le esercitazioni avranno luogo in due grotte, la grotta Feruglio e la grotta Doviza.



Piccoli alpinisti sicuri

Sono stati una trentina, tra bambini e adulti, i partecipanti all’edizione 2019 di ‘Sicuri sul sentiero’, che si è tenuta domenica 16 giugno compiendo una piacevole passeggiata sul sentiero che dalla località Cuel di Forchia (884 metri) conduce alla Malga di Monte Cuar.

Quest’anno il Soccorso Alpino e Speleologico ha puntato sulla valorizzazione di un momento di condivisione, didattica e divertimento senza organizzare una escursione troppo lunga, ma piuttosto concentrando in diversi momenti e soste durante il percorso l’approfondimento di alcuni aspetti essenziali dell’andar per monti. I partecipanti hanno imparato come funziona la lettura delle carte, quanto è importante l’ascolto delle previsioni del tempo, quali sono i punti di riferimento da prendere per non perdere l’orientamento.